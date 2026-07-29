Estas son las restricciones de tráfico de la DGT por el eclipse solar total del 12 de agosto: 10 comunidades se verán afectadas

Los desplazamientos previstos para encontrar el lugar perfecto donde poder ver el eclipse solar aumentan a medida que se acerca la fecha. Por lo tanto, la Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja en un operativo especial para el evento astronómico que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Este acontecimiento movilizará a numerosas personas hacia el norte de España, donde su visibilidad será más clara. En la travesía hacia el fenómeno se encuentran lugares clave como Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y parte de Cataluña; incluso se podrá vivir desde algunos municipios del norte de Castilla y León.

El dispositivo

La previsión será que un gran número de personas aprovechará sus vacaciones para viajar a los lugares donde el eclipse solar será más notable. Por ello, la DGT podría recurrir a diversas medidas para facilitar la circulación y reducir los riesgos en carretera. Unas limitaciones que se enfocan en la limitación de la circulación a vehículos pesados, aumento de controles y una vigilancia reforzada en las áreas donde se espera más afluencia de gente.

¿Cuáles son las medidas?

Entre las medidas previstas por la DGT para controlar el tráfico durante el día del fenómeno estarán las restricciones temporales a la circulación de camiones y vehículos pesados. Además, se producirán cortes puntuales de tráfico, desvíos e itinerarios alternativos o la habilitación de zonas de estacionamiento específicas. Por otro lado, se producirá un refuerzo en la vigilancia y controles de tráfico; incluso la información a través de los paneles luminosos y el seguimiento de la movilidad serán claves para garantizar la seguridad vial el día del eclipse.

Los lugares afectados

La normativa afirma que estas medidas serán aplicables en Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y la Comunidad Valenciana. En el País Vasco, Navarra y Cataluña optarán por la utilización de sus propios dispositivos al tener competencias de tráfico transferidas. Por lo tanto, las autoridades aconsejan que, antes de presenciar este fenómeno, lo primero es informarse sobre el acceso por carretera a las zonas donde el eclipse solar tendrá un mayor impacto.