Adiós a la DGT en esta comunidad de España: después de Cataluña y País Vasco, ahora tampoco gestionará las multas ni radares en esta zona

La Dirección General de Tráfico (DGT) deja de gestionar las sanciones de tráfico en una comunidad autónoma más. Desde el pasado miércoles 1 de julio, todos los trámites relacionados con las multas impuestas en Navarra pasan a depender exclusivamente de la Administración foral, que asume de forma íntegra la gestión del procedimiento sancionador.

Con este cambio, Navarra se incorpora, junto con el País Vasco y Cataluña, al grupo de comunidades con amplias competencias en materia de tráfico y seguridad vial. La medida llega pocos días después de que Cataluña, que ya cuenta con competencias propias en este ámbito, anunciara que no aplicará la nueva normativa estatal que permite a las motocicletas circular por el arcén en determinadas situaciones de congestión.

Adiós a la DGT en Navarra

A partir de ahora, el Gobierno de Navarra centralizará toda la tramitación de las sanciones de tráfico gracias a un proceso de integración que ha requerido cerca de un año de trabajo. En este tiempo se han coordinado organismos como la Guardia Civil, las policías locales, la DGT, la Hacienda Foral, la Administración de Justicia y Correos, con el objetivo de unificar los sistemas y completar el traspaso de competencias. Por lo tanto, todas las multas de tráfico que se impongan en la comunidad serán gestionadas íntegramente por la Administración navarra.

Transferencia de competencias

El Ejecutivo de Navarra ha explicado que esta transferencia de competencias va mucho más allá de un simple cambio administrativo. A partir de ahora, todos los expedientes sancionadores quedarán integrados en la estructura de la Comunidad Foral, que también asumirá el desarrollo de campañas de sensibilización, prevención y responsabilidad en materia de seguridad vial. Además, la gestión de los sistemas de control de velocidad instalados en la red de carreteras interurbanas de titularidad estatal pasa igualmente a manos del Gobierno navarro, que será responsable de la instalación, mantenimiento y utilización de radares fijos, así como de los dispositivos de captación de imágenes destinados a la vigilancia, regulación y control del tráfico.

Para hacer frente a estas nuevas funciones, Navarra ha reforzado la Sección de Asistencia Jurídica y Sancionadora del Servicio de Tráfico, el departamento que ya se encarga de gestionar los expedientes por infracciones relacionadas con la circulación, los vehículos a motor y la seguridad vial. Esta unidad también asumirá la resolución de los recursos y de los procedimientos de revisión que se presenten por vía administrativa.

Como parte del proceso de integración, el Gobierno foral ha conectado a su plataforma informática tanto a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como a los distintos cuerpos de Policía Local de la comunidad. De este modo, toda la información obtenida en controles de velocidad, alcoholemia u otras actuaciones de vigilancia quedará registrada de forma centralizada. Asimismo, los agentes disponen ya de dispositivos móviles enlazados con este sistema, lo que permite que las denuncias se incorporen de manera inmediata y automática a la nueva plataforma de gestión.

Pago de multas

Una vez completado el traspaso de competencias, también cambian los procedimientos para recibir y abonar las multas de tráfico en Navarra. El Gobierno foral ha confirmado que las notificaciones de las sanciones seguirán realizándose por correo postal, un servicio que continuará prestando Correos. En cuanto al pago de las multas, los conductores dispondrán de cuatro opciones diferentes para facilitar el proceso.

La primera alternativa será abonar la sanción directamente al agente que formule la denuncia, siempre mediante tarjeta bancaria en el mismo momento de la notificación. También será posible realizar el pago de forma telemática a través del portal oficial de tráfico del Gobierno de Navarra, utilizando tarjeta de crédito, tarjeta de débito o Bizum.

Además, quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial podrán acudir a las Oficinas de Atención Ciudadana de Pamplona y Tudela, así como a la oficina móvil del Gobierno de Navarra, donde se aceptarán pagos con tarjeta bancaria. La cuarta vía habilitada será la red de oficinas y cajeros de CaixaBank, completando así un sistema que combina opciones presenciales, digitales y de pago inmediato para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos.

La normativa mantiene sin cambios los plazos para los conductores sancionados en Navarra. Así, quienes reciban una multa dispondrán de 20 días naturales desde la notificación para beneficiarse del descuento del 50 % por pronto pago. Sin embargo, acogerse a esta bonificación supone, como establece la legislación vigente, renunciar a la presentación de alegaciones, de modo que cualquier impugnación posterior sólo podrá realizarse por la vía judicial.

En caso de optar por recurrir la sanción, el plazo para presentar alegaciones también será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación. Los ciudadanos podrán realizar este trámite de forma telemática a través del apartado de multas disponible en «Mi Carpeta Ciudadana», dentro del portal oficial de Navarra. Asimismo, quienes prefieran la atención presencial podrán registrar sus alegaciones en cualquiera de las oficinas de atención ciudadana del Gobierno foral.