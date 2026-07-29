Los camiones están hundiendo las carreteras españolas y los daños afectan ya a los cimientos: este es el motivo real del deterioro

Como cada verano, el estado de algunas de las principales vías españolas se ha convertido en una preocupación para los conductores. Además, en determinados tramos aparecen socavones, grietas y hundimientos que han obligado a cerrar carriles para evitar que los vehículos circulen por las zonas más deterioradas.

El peso de los camiones

El peso de los vehículos industriales provoca un desgaste muy superior al que generan los turismos. Esto se debe a que los camiones circulan de forma habitual por los mismos carriles, sobre todo en vías utilizadas para el transporte de mercancías, favoreciendo la aparición de roderas y deformaciones en el asfalto. Además, las consecuencias se vislumbran en algunas de las principales carreteras españolas, como la A-6, A-3 Y A-67, que soportan un intenso tráfico de vehículos pesados. A pesar de esto, los camiones no son la causa del problema, ya que las carreteras están diseñadas para soportar este tipo de vehículos y requieren un mantenimiento periódico para conservar sus condiciones de seguridad.

¿Cuál es el verdadero problema?

Durante años, las labores de conservación de carreteras se han ido retrasando. Por lo tanto, el deterioro puede pasar de la capa superficial del asfalto a las capas inferiores del pavimento y genera que las reparaciones sean mucho más complejas y costosas. Al mismo tiempo, el problema afecta a los conductores de manera directa porque los baches y las deformaciones pueden provocar daños en los neumáticos, llantas, suspensiones o en el propio riesgo del conductor durante la circulación. Además, las roderas acumulan agua cuando llueve y dificultan todavía más la circulación.

La solución

El estado de las carreteras en España muestra la necesidad de apostar por un mantenimiento preventivo. Además, la reparación de los daños antes de que afecten a la estructura de la vía permite reducir costes y evitar que el deterioro termine obligando a realizar grandes obras. Por eso, los camiones forman parte del problema del desgaste, pero no son los culpables del mal estado de las carreteras. El problema principal es la mala conservación de las mismas. Una mejora de mantenimiento es la clave para garantizar principalmente la seguridad del conductor en la carretera.