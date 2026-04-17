El mantenimiento de carreteras cuesta hasta diez veces menos que reconstruirlas, pero España lleva años invirtiendo en conservación viaria la mitad de lo que el Banco Mundial considera el mínimo imprescindible.

Esta brecha, acumulada durante más de una década, tiene nombre y precio: 13.400 millones de euros de sobrecoste por no haber arreglado a tiempo la red del país, según datos ya reflejados en medios de comunicación.

Transportistas, gruistas y expertos en ingeniería llevan meses alertando de un problema que ahora el Ministerio de Transportes intenta atajar con un plan extraordinario.

Mitad de lo necesario

España cuenta con 655.000 kilómetros de carreteras sumando todas las titularidades, desde la red estatal hasta la provincial. Sin embargo, apenas destina el 1,3% de su valor patrimonial al mantenimiento de carreteras, cuando el umbral mínimo que establece el Banco Mundial se sitúa en el 2%, casi el doble de lo que se invierte actualmente. La consecuencia directa de ese déficit crónico es un deterioro progresivo de los firmes que multiplica el coste de las actuaciones necesarias.

La diferencia entre conservar y reconstruir es abismal. Según Euroconsult Nuevas Tecnologías, ingeniería que ausculta las principales redes viarias para el Ministerio de Transportes desde hace más de veinte años, el mantenimiento de carreteras por kilómetro supone un coste medio cercano a los 120.000 euros.

Reconstruir ese mismo kilómetro en una vía de alta capacidad puede alcanzar aproximadamente un millón de euros: diez veces más caro. La matemática es tan elemental como ignorada durante demasiado tiempo.

Sectores hartos de esperar

Las reivindicaciones sobre el estado de la red viaria no son nuevas. Los transportistas llevan meses exigiendo al ministro Óscar Puente la renovación urgente de 27 tramos con riesgo de accidente, una lista de puntos negros que acumula tráfico pesado a diario.

Por su parte, los gruistas han cargado contra la falta de mantenimiento de carreteras: los pinchazos y los daños en vehículos se han disparado como consecuencia del abandono preventivo de la red. Ambos colectivos reclaman al Ministerio que el plan de inversión llegue, y pronto, a los tramos más deteriorados.

Más de cien años de vida

Euroconsult Nuevas Tecnologías subraya que las carreteras están diseñadas y construidas para alcanzar una vida útil superior a los cien años si reciben una conservación adecuada y constante.

Ese horizonte sólo es alcanzable con una política de mantenimiento de carreteras basada en la evaluación periódica de parámetros técnicos: la capacidad estructural del pavimento se revisa cada dos años, la resistencia al deslizamiento dos veces al año y la presencia de fisuras al menos una vez al año. Sin esa cadencia, el deterioro se acelera de forma irreversible.

Menos CO₂, menos materiales

El mantenimiento de carreteras tampoco es una cuestión únicamente económica: tiene también una dimensión ambiental de primer orden. Conservar el firme en buen estado reduce el consumo de combustible de los vehículos que circulan por él, ya que rodar sobre asfalto deteriorado incrementa la resistencia al rodamiento y, con ella, las emisiones de CO₂.

Reconstruir una vía implica, además, extraer, transportar y procesar grandes volúmenes de materiales, con la huella de carbono que eso conlleva, mientras que la conservación preventiva actúa sobre tramos concretos y con un impacto ambiental notablemente menor.

Inteligencia artificial en el asfalto

La inteligencia artificial puede aportar valor como apoyo a la interpretación de los datos obtenidos en la auscultación de la red viaria, pero no sustituye los ensayos de campo ni los procedimientos técnicos necesarios para conocer con precisión el estado real de los firmes.

La tecnología ayuda a gestionar grandes volúmenes de información y a delimitar prioridades de inversión, pero el diagnóstico certero sigue requiriendo equipos especializados sobre el terreno. Así lo advierte Euroconsult, que recuerda que España sigue siendo una potencia exportadora de conocimiento en auscultación de infraestructuras de transporte.

Plan de 1.629 millones

El Ministerio de Transportes ha presentado el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, que contempla actuaciones en 5.000 kilómetros de firmes con una inversión de 1.629 millones de euros.

Leonardo Benatov, director general de Euroconsult Nuevas Tecnologías, señala que el Ministerio está avanzando en la buena dirección al apostar por una conservación más preventiva, aunque recalca que ese esfuerzo debe seguir apoyándose en rigor técnico, auscultación sobre el terreno y equipos científicos especializados. Sólo así, añade, puede calcularse con fiabilidad la inversión necesaria para devolver a la red su estado óptimo.

Referente a recuperar

España llegó a situarse como referente internacional en el mantenimiento de infraestructuras viarias gracias a un modelo de planificación y conservación preventiva que ahora urge retomar.

Desde Euroconsult indican que la ingeniería española sigue exportando conocimiento en auscultación de infraestructuras de transporte a otros mercados europeos. El reto es que esa excelencia técnica vuelva a aplicarse, con la misma ambición, dentro de sus propias fronteras.