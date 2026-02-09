Los gruistas se han unido a los camioneros para exigir al ministro de Transportes, Óscar Puente, que invierta más en el mantenimiento de las carreteras de España. Según ellos, la situación de las vías es tal que los vehículos que se encargan de asistir al resto son los que, en muchas ocasiones, tienen que pedir auxilio por pinchazos y otros problemas derivados del mal estado de la infraestructura.

Así, la Alianza de Auxilio en Carretera, organización que representa a los gruistas, constata que España sufre numerosos problemas derivados del mal estado de las carreteras, los cuales «incrementan la causa de accidentes, hecho que también ha sido denunciado recientemente por las patronales de transportistas y el Comité Nacional de Transportes por Carretera».

En ese sentido, estos profesionales recuerdan que los camioneros pusieron «de manifiesto que en 2025 se destinaron aproximadamente 800 millones de euros» al «mantenimiento de las carreteras, muy lejos de los 2.000 millones necesarios, lo que ha provocado un deterioro significativo de la red, donde existen ya demasiadas carreteras donde el carril derecho (donde circulan los camiones y autobuses) es intransitable».

A esto se añade un mayor deterioro y suciedad por acumulación de objetos (basura, cristales, tornillos, etc.) en los arcenes, que provocan pinchazos a los vehículos grúa que se utilizan para acudir a las asistencias en carretera.

Esto incluso supone un mayor riesgo laboral para los operarios de grúa una vez que están a pie realizando tareas en la vía, que «nos acerca más a países en vías de desarrollo que al primer mundo al que se supone que pertenecemos», según ha señalado el portavoz de la Alianza de Auxilio en Carretera, Xavier Martí.

Puente no invierte en carreteras

En ese sentido, los gruistas cargan contra Puente por no destinar más dinero a las carreteras, mientras el Gobierno de Sánchez les hace pagar cuantiosos impuestos: «La falta de inversión en la red viaria española supone igualmente una externalidad negativa y un coste añadido que deben soportar los profesionales del auxilio en carretera, mientras que ven cómo se incrementan la fiscalidad y las cargas de regulación que afectan negativamente a la viabilidad de sus empresas».

En ese sentido, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías, Carmelo González, considera que la falta de mantenimiento de la red ferroviaria se repite también en las carreteras de España. «Maldita la gracia que hace que haya tenido que haber 47 muertos en los accidentes de tren para poner encima de la mesa que las infraestructuras ferroviarias no se mantenían», ha lamentado.

«No se ha invertido, y lo mismo decimos en las carreteras», ha alertado el representante del sector del transporte en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de la situación de estos trabajadores.

«Ha habido prioridad en inaugurar kilómetros de alta velocidad, que ahora es de baja velocidad, pero no en mantenerla. Lo mismo pasa en la infraestructura viaria, no está bien, en muchos sitios el carril derecho es intransitable y hace falta más inversión, porque eso supone más seguridad para nuestros profesionales», ha declarado.