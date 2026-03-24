Cortes por obras en las carreteras de Madrid: cuándo son y qué tramos están afectados

Circular por Madrid en las próximas semanas va a exigir algo más de paciencia de lo habitual, ya que el Ministerio de Transportes ha activado ya varias obras en las carreteras para reparar los daños que han dejado las borrascas del invierno y eso, inevitablemente, se va a notar para quienes conducen por lo que es importante estar informado sobre todas las obras que en las próximas semanas se van a dar en las carreteras de Madrid.

Las lluvias intensas, la nieve y los temporales de los últimos meses han pasado factura al asfalto en distintos puntos de la región. En algunos tramos el deterioro es evidente y en otros no tanto, pero suficiente como para obligar a actuar. Ahora empieza la fase menos visible, pero necesaria ya que hay que arreglar lo que se ha ido estropeando. El problema es que no se trata de una única carretera o de una zona concreta. Las intervenciones se reparten por varias vías importantes, muchas de ellas bastante transitadas a diario. Eso hace que, aunque los trabajos estén organizados por fases, los conductores vayan a encontrarse con cambios en distintos puntos. Además, este tipo de obras suele generar un efecto en cadena, si tenemos en cuenta que un carril cortado en una autovía puede acabar provocando retenciones en accesos cercanos o en rutas alternativas. Por eso, aunque en teoría las afecciones sean puntuales, en la práctica pueden notarse más de lo esperado en horas concretas.

Cortes por obras en las carreteras de Madrid

Las primeras actuaciones ya están en marcha. Se han empezado a ver trabajos en la M-40, en la A-1 a la altura de Lozoyuela y también en la M-23. Pero eso es sólo el inicio dado que el plan incluye más carreteras y bastantes tramos ya que parecen vías muy conocidas como la A-3, la A-5, la A-6 o la A-42, además de otras conexiones habituales como la M-11, la M-14, la M-21 o la propia M-40 en distintos puntos.

También se intervendrá en la N-320 y en el ramal A-5R. En la mayoría de los casos no se va a cortar toda la carretera, sino carriles concretos o zonas específicas donde el firme está más deteriorado. Aun así, al ser vías con mucho tráfico, cualquier obra acaba teniendo impacto. Si se mira con detalle, son tramos bastante amplios en algunos casos. Eso indica que no se trata de pequeños arreglos puntuales, sino de actuaciones más completas para dejar el firme en mejores condiciones.

Horarios pensados para reducir atascos, pero con alguna excepción

Para intentar que el tráfico no se vea demasiado afectado, la mayoría de los trabajos se van a hacer por la noche. Es la opción más lógica ya que hay menos coches, aun así, no todo puede hacerse en ese horario. Hay un punto donde sí habrá afecciones durante el día. Es en la A-1, a partir del kilómetro 44, donde se prevén cortes de carril entre las 08:00 y las 20:00 horas.

En el resto de vías, la idea es evitar las horas más complicadas. Además, el Ministerio ha dejado claro que no habrá obras ni en fines de semana ni en festivos, algo que, al menos, da cierto margen a quienes se mueven esos días. Esto no significa que no vaya a haber tráfico. En vías como la M-40 o la A-5, incluso una pequeña reducción de carriles puede generar retenciones en momentos concretos. Por eso conviene salir con algo más de tiempo o, si es posible, buscar alternativas.

Ciudad Universitaria también entra en el plan

No todo se queda en autovías y accesos a la capital. Dentro de la ciudad también hay zonas afectadas, sobre todo en el entorno de Ciudad Universitaria. En este caso, los trabajos se centran en calles que han sufrido bastante con el mal tiempo y entre ellas están Doctor Jiménez Díaz, Gregorio del Amo, Juan XXIII o Ramiro de Maeztu, entre otras.

También se actuará en la avenida Complutense y en vías cercanas como Profesor Aranguren, Eduardo Saavedra o Arquitecto López Otero. Son zonas con bastante tránsito diario, especialmente por la actividad universitaria, así que es probable que haya momentos con más retenciones de lo habitual. Aquí las obras suelen ser más visibles, porque afectan a calles más cercanas al peatón. Cambios de carril, señalización provisional o pequeños desvíos pueden modificar la circulación habitual.

Cuatro meses de obras para reparar los daños del invierno

Todo este plan cuenta con una inversión de 18,5 millones de euros. No es una actuación puntual, sino un conjunto de trabajos que buscan dejar en condiciones el firme tras varios meses complicados. En cuanto al tiempo, la previsión es que las obras se alarguen durante unos cuatro meses. Eso significa que buena parte de la primavera estará marcada por estas intervenciones.

No todos los trabajos coincidirán a la vez, pero sí habrá varios frentes abiertos. Por eso, si se utilizan estas carreteras con frecuencia, conviene estar pendiente de posibles cambios o retenciones, además es de esperar, que el avance de las obras vaya cambiando las afecciones. Un tramo puede estar en obras durante unos días y, una vez terminado, los trabajos trasladarse a otro punto cercano. Al final, son obras que no se ven tanto como otras, pero que influyen directamente en la seguridad y en la conducción. Durante un tiempo tocará adaptarse, aunque el objetivo es que, cuando terminen, circular por estas vías vuelva a ser más cómodo y seguro.