Viajar en coche este verano tendrá un sobrecoste de 270 millones de euros por el mal estado de las carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha puesto en marcha el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante el cual está previsto que se realicen 104 millones de desplazamientos de largo recorrido entre los meses de julio y agosto con motivo de la época estival. Unos desplazamientos que tendrán un sobrecoste de 270 millones de euros sólo en verano por el mal estado de la carretera.

Así lo refleja un informe de la Asociación Española de la Carretera, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y en el que se detalla el impacto directo que tiene el mal estado de las carreteras en España en el bolsillo de los conductores, con un aumento del consumo de combustible derivado del aumento de la resistencia a la rodadura del vehículo y que obliga al motor a trabajar más para mantener la velocidad, entre otros factores.

Sobrecoste de viajar en coche este verano

«Circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. No sólo eso, además, los baches, grietas y deformaciones del pavimento provocan aceleraciones y frenazos más frecuentes y aceleran el desgaste de elementos como los neumáticos, la suspensión o los amortiguadores, elevando el coste de mantenimiento del vehículo», explican.

Una situación que afectará de forma directa en el coste de las vacaciones de verano, ya que, según los cálculos de la Asociación Española de la Carretera, en los dos meses del verano de este año, el deterioro de las carreteras se traducirá en un sobregasto superior a los 270 millones de euros en combustible, considerando los más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido. Esto es, cuatro millones y medio más de sobrecoste en combustible al día.

En España, 33.966 kilómetros precisan reconstrucción de carácter urgente, habiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales, con baches y piel de cocodrilo, como superficiales, con grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras. Asimismo, se han contabilizado 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como «graves».

Los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO concluyen, por tanto, que en un cuatrienio, a lo sumo, sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas, esto es, 54.373 kilómetros de un total de 101.700, cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente.

Operación salida

La Operación Verano 2026 contempla cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal, y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Del total de desplazamientos previstos entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

Por tanto, la Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: primera operación especial de verano del 3 al 5 de julio; operación especial 1 de agosto del 31 de julio al 2 de agosto; operación especial 15 de agosto del 14 al 16 de agosto y operación retorno del verano del 28 al 31 de agosto.