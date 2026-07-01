Nadie vivo volverá a ver algo así: el eclipse solar más largo del siglo que convierte el día en noche por última vez en 157 años

El eclipse solar más largo del siglo que convierte el día en noche por última vez en 157 años, nadie volverá a ver algo así. Media España se prepara para un eclipse que puede ser el más especial de nuestras vidas, vamos a descubrir la esencia de un fenómeno poco común y lleno de misticismo. En la antigüedad los eclipses eran portadores de una serie de detalles que van de la mano y que pueden acabar siendo esenciales que tengamos en cuenta.

La magia de ese sol que desaparecerá con una luna que pasará por delante y que acabará marcando estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer lo que podría pasar en estas jornadas en las que realmente cada gesto acabará marcando una diferencia importante. A la hora de planificar un evento de este tipo, los expertos ponen una fecha por delante y una serie de detalles que pueden ir de la mano. Nadie volverá a ver algo así en mucho tiempo, este eclipse de agosto es muy especial.

No podrás volver a ver algo así

La realidad es que cada uno de los detalles que nos rodean, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Una mirada al cielo en un día del calendario muy especial nos puede sumergir en la más absoluta oscuridad.

Cuando el día se convierte en noche, muchos son los que miran lo que está por llegar en un calendario que hace que nuestro país se convierta en un lugar especial. Una línea, la de la luna cubriendo el sol, recorrerá toda España en un evento excepcional que ninguno de nosotros verá llegar.

España se sitúa en el centro de un eclipse de sol que podría acabar siendo uno de los más destacados de estos días. Un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este mes de agosto vamos a poder ver un evento que realmente nunca más se repetirá en nuestra existencia.

Vamos a tardar más de 100 años en encontrarnos en la misma situación, poder ver desde España un eclipse total que hará las delicias de los amantes del misterio y del misticismo.

El eclipse solar más largo del siglo que convierte el día en noche por última vez en 157 años

Convierte el día en noche por última vez en 157 años, un eclipse solar que realmente puede hacernos prepararnos para algo muy especial. Un fenómeno místico que nos ayudará a conectar un poco más con esta naturaleza que nos descubre un fenómeno muy poco común que no vamos a volver a ver.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «No todas las zonas de España vivirán el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 de la misma manera. En la franja central de la trayectoria, que cruza la península de oeste a este, el Sol quedará completamente oculto durante unos segundos o minutos: es lo que se conoce como fase de totalidad. Fuera de esa franja, el eclipse se verá como parcial, con un porcentaje de ocultación del disco solar (la llamada magnitud) que varía según la distancia a la línea central del eclipse».

Siguiendo con la misma explicación: «La duración de la totalidad no es la misma en toda la franja: depende de lo cerca que esté cada punto de la línea central del eclipse y de la altura del Sol sobre el horizonte en ese momento. Por eso, provincias como Oviedo o León disfrutarán de totalidades de casi dos minutos, mientras que en otras, como Zamora o Lleida, la oscuridad total apenas durará unos segundos».

Esta diferencia de segundos o minutos se dará por este motivo: «La duración de la totalidad depende de la distancia de cada localidad a la línea central de la franja de totalidad: cuanto más cerca del eje central, más tiempo dura la fase total. También influye la altura del Sol sobre el horizonte: al producirse el eclipse al atardecer, la sombra de la Luna se desplaza casi en paralelo al horizonte en algunos tramos, provocando que la totalidad se acorte en zonas como Lleida, Tarragona o Zamora, mientras que en el noroeste peninsular, donde el Sol está todavía más alto, las totalidades llegan a superar el minuto y medio. En las zonas donde el eclipse será parcial, la magnitud (el porcentaje del Sol cubierto por la Luna) también desciende a medida que nos alejamos de la franja de totalidad, siendo más alta en el centro y norte peninsular y más baja en el sur de Andalucía y en Canarias».