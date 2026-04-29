La Dirección General de Tráfico (DGT) reconoce que el mal estado de las carreteras contribuyó en más de 800 accidentes con víctimas en España en 2025, siendo baches, grietas, marcas viales borradas o señalización deteriorada los motivos de los mismos. Mientras, las carreteras españolas acumulan un total de 34.000 kilómetros que necesitan una reconstrucción urgente, esto es más del 30% del total de las vías.

Así lo ha confirmado la DGT, en una pregunta de OKDIARIO, en la que ha señalado que, en 2025, se registraron 676 accidentes, con 9 fallecidos, 68 heridos hospitalizados y 807 heridos no hospitalizados.

El mal estado de la vía siguió siendo un factor relevante en la siniestralidad vial durante el periodo 2019-2025. En 2019 se registraron 857 accidentes con víctimas en los que el estado del firme fue identificado como factor contribuyente, con un balance de 17 fallecidos, 94 heridos hospitalizados y 984 heridos no hospitalizados. En 2020, los accidentes descendieron a 714, con 6 fallecidos, 67 heridos hospitalizados y 800 no hospitalizados.

La cifra volvió a aumentar en 2021, cuando se contabilizaron 907 accidentes, con 12 fallecidos, 97 heridos hospitalizados y 1.064 heridos no hospitalizados, y se mantuvo en niveles similares en 2022, con 900 accidentes, 17 fallecidos, 80 heridos hospitalizados y 1.111 no hospitalizados, el mayor número de heridos leves del periodo.

A partir de 2023 se observa un descenso en el número de siniestros, con 754 accidentes, 5 fallecidos, 77 heridos hospitalizados y 871 no hospitalizados. En 2024, se registraron 771 accidentes, con 9 fallecidos, 92 heridos hospitalizados y 915 no hospitalizados.

El organismo que dirige Pere Navarro ha explicado que «la información recogida acerca de los accidentes de tráfico se obtiene a través de la cumplimentación del formulario de accidentes de tráfico con víctimas, proveniente de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico».

«Cuando el agente encargado de cumplimentar el formulario de accidentes de tráfico con víctimas considera que el estado de la vía es un factor concurrente, se apunta para que quede constancia. Los registros se compilan en una base de datos de accidentes para su correcta explotación», han añadido las citadas fuentes.

Mal estado de las carreteras en España

Según datos de la Asociación Española de la Carretera (AEC), cerca de 34.000 kilómetros precisan una reconstrucción de carácter urgente, teniéndose que acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales, con baches y piel de cocodrilo; como superficiales, con grietas longitudinales y transversales y descarnaduras.

Asimismo, se han contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como graves.

El deterioro de la red viaria puede representar la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas. Asimismo, la mala conservación de la red afecta también al ya maltrecho bolsillo de los conductores: circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible.

No obstante, hay otros valores que se ven afectados: un pavimento deteriorado obliga a reducir la velocidad de circulación una media del 10%, lo que, en el caso de los camiones, supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más los vehículos ligeros.