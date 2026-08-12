Visor del trío de eclipses: la aplicación para comprobar la posición exacta del Sol hoy durante el eclipse solar

España vivirá un momento histórico el miércoles 12 de agosto y, por ello, el Gobierno ha decidido sacar una herramienta web diseñada para comprobar con exactitud y mediante realidad aumentada si tu ubicación es la idónea para disfrutar de un fenómeno astronómico como un eclipse solar total. Este desarrollo se ha producido de la mano del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la FECYT.

Esta herramienta se vuelve de vital importancia dado que el eclipse ocurre a última hora de la tarde, cuando el Sol se situará muy bajo, cerca del horizonte. Esta aplicación permite simular la trayectoria exacta para verificar que no habrá ningún obstáculo que nos dificulte la visión del eclipse, como árboles, edificios o montañas.

Qué es y cómo funciona Visor del trío de eclipses

Para poder acceder a esta herramienta que nos ayudará a disfrutar sin obstáculos del eclipse, podremos hacerlo desde nuestro navegador introduciendo el criterio de búsqueda: Visor del Trío de Eclipses. La herramienta te solicitará permisos para utilizar la cámara y el GPS con el fin de superponer la información astronómica sobre el entorno real.

En los bordes de la pantalla aparecerán unas flechas parpadeantes que te ayudarán a dirigir tu teléfono. A continuación, es necesario mover el dispositivo hasta situar el icono del sol eclipsado justo en el centro del círculo verde. Una vez centrado, el visor dibujará un punto negro que simulará dónde se encontrará el sol en el momento más álgido del eclipse. Si hay en medio algún obstáculo, podrás verlo, ya que detrás verás la silueta del sol en el máximo del eclipse.