La Federación impide al Andorra de Piqué fichar por moroso: todavía tienen deudas con Éder Sarabia

El Andorra de Gerard Piqué tiene suspendida de forma temporal la posibilidad de renovar y expedir nuevas licencias federativas por la deuda que mantiene con su ex entrenador, Éder Sarabia, y su segundo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha bloqueado las nuevas inscripciones del club de Segunda División hasta que abone los 411.557,04 euros que debe al que fue su técnico entre 2021 y 2024 y 43.901,47 a Jon López, ayudante de Eder Sarabia en su etapa en el banquillo andorrano.

Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el tándem formado por Sarabia y López -que también estuvo a cargo del Elche la pasada temporada-, fue despedido. El técnico vasco reclamó alrededor de 630.000 euros al Andorra, ya que contaba con contrato en vigor hasta junio de 2025. El caso escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andorra, que dio la razón a Sarabia. El conjunto del Principado únicamente llegó a abonar 218.418 euros a su ex entrenador, por lo que actualmente la deuda con Sarabia se sitúa en los 411.577,04 euros.

Esta es la situación federativa de un FC Andorra al que la Federación ha bloqueado por el momento la llegada de nuevas incorporaciones al club. La RFEF dio un plazo de cinco días al equipo propiedad de Gerard Piqué para solventar sus deudas con Éder Sarabia y Jon López. El ente federativo no recibió respuesta, en forma de alegaciones o documentación que acreditara la extinción de la deuda, por lo que ha procedido a suspender la expedición de nuevas licencias; tanto de jugadores como de cuerpo técnico.

El Andorra y Gerard Piqué, ‘sospechosos habituales’ para la RFEF

Esta información, adelantada por Diari d’Andorra, sitúa a Gerard Piqué y a su Junta Directiva en una situación comprometida de cara a la próxima temporada. Si el Andorra no salda su deuda pendiente con su ex cuerpo técnico antes del inicio de la temporada 2026/27, tampoco podría renovar las fichas de aquellos jugadores que ya forman parte de la plantilla del club. La Segunda División comienza para el conjunto del Principado el próximo sábado 15 de agosto, cuando se enfrenta al Ceuta en la primera jornada.

Un inicio de curso en el que Gerard Piqué y buena parte de la directiva del Andorra no podrá estar presente. Después de varios episodios polémicos contra los árbitros en diferentes partidos, el Comité de Disciplina de la RFEF castigó con dureza al ex futbolista y varios directivos del club andorrano el pasado 6 de mayo. El propietario del Andorra fue sancionado con seis partidos y dos meses de inhabilitación por amenazar a los árbitros en el Andorra-Albacete de la jornada 38 de Segunda División. El presidente del club, Ferrán Vilaseca, recibió un castigo mayor: cuatro meses por intentar agredir al delegado federativo. Además, el Andorra también tendrá que cumplir un cierre parcial del estadio, que se producirá en su Palco Presidencial y la zona VIP.