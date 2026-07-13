Piqué hace un ERE en la Kings League y echa a 31 trabajadores

La Kings League de Gerard Piqué pierde cada vez más dinero y eso ha provocado una nueva reducción de plantilla después de unas semanas muy tensas con los trabajadores. Después de un tremendo bajón de audiencias en los últimos meses, la compañía española ha cerrado el pacto de reestructuración con 31 despidos tras ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La realidad es que todo se debe a términos de audiencia. La caída en picado del negocio que comenzó Piqué cada vez es menos seguida y eso provoca la necesidad de tener que recortar sueldos para evitar agrandar problemas. Una regulación que se ha administrado de manera escalonada en los meses de julio y agosto después de que acabe uno de sus proyectos, la Kings World Cup Nations.

Y todo lo ha hecho rozando el plazo límite que permite la ley. Después de unas negociaciones tensas por liquidar los despidos, a Piqué no le ha quedado más remedio que tener que indemnizar 33 días por año trabajado. Además de otro plus extra de una cantidad equivalente a otros 30 días de salario, según informa Crónica Global. Eso sin contar otros conceptos como vacaciones no disfrutadas, horas extras y demás condiciones en sus contratos.

Tensas relaciones para concretar los despidos en la Kings League

Una huida hacia delante de Piqué después de apurar hasta el límite máximo que tenía para presentar una oferta que desbloquearía el reajuste de la plantilla de la Kings League. En un principio, el deseo de la compañía era despedir a 41 trabajadores y en peores condiciones. Una propuesta que tensó mucho la relación entre ambas partes, ya que no querían tantos despidos y bajo unas condiciones económicas mucho más bajas.

Las primeras salidas empezaron el pasado viernes con el despido de 20 personas y el resto en las próximas semanas. Todo para evitar un desbarajuste en la planificación de la Kings World Cup Nations que se celebrará en Milan, Italia.