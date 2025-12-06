Adiós a los cajeros de siempre: la nueva tendencia que cada vez usa más gente y es más cómoda

Ya hace tiempo que parece que los pagos con tarjeta o el móvil se imponen, pero de vez en cuando todavía vamos al cajero a sacar dinero. Algo que incluso hacemos de forma automática. Sacamos la cartera, insertamos la tarjeta en el cajero (o la pasamos por encima de la zona contactless) y tecleamos el PIN. Una rutina tan interiorizada que parecía que seguiría siendo así para siempre. Sin embargo, debido a ese auge de los pagos digitales, está creciendo otro hábito que modifica por completo esta manera que hemos tenido, hasta la fecha de acceder al dinero en efectivo. Y es que aunque el dinero en metálico sigue siendo, según el Banco de España, el medio de pago más utilizado por los ciudadanos, el camino para conseguirlo está cambiando a toda velocidad.

Gracias a que podemos pagar con el móvil o con el reloj, cada vez son más las personas que prefieren salir de casa sin tarjeta física y centralizar todo lo que son sus finanzas en el móvil. Los bancos lo saben y llevan meses adaptando sus cajeros para que la retirada sin tarjeta sea una opción estándar, no una función escondida o experimental. La experiencia del usuario pesa, y muchos descubren que es más rápido y cómodo sacar dinero con el teléfono que recurrir a la tarjeta de siempre. Es por ello que en la actualidad, en gran parte de los cajeros españoles, ya es posible retirar efectivo simplemente acercando el móvil al lector NFC. Es la misma tecnología que utilizamos para pagar en un comercio al acercar el smartphone al datáfono, sólo que ahora aplicada también al cajero. Lo que hace unos años sonaba a curiosidad tecnológica, hoy empieza a ser la nueva norma.

Adiós a los cajeros de siempre: la nueva tendencia que cada vez usa más gente

El aumento del uso del móvil como herramienta financiera responde a varios factores que se han ido acumulando en muy poco tiempo. Por un lado, la integración de la tecnología NFC en prácticamente todos los teléfonos actuales ha hecho que esta forma de retirar dinero sea accesible para la mayoría. Por otro, el uso cotidiano de Apple Pay, Google Wallet o Samsung Wallet ha normalizado que identifiquemos nuestra tarjeta en el móvil, lo que hace natural extender esa lógica a los cajeros.

También influye que el usuario actual busca inmediatez. Evitar pasos innecesarios, entre los que están sacar la tarjeta, comprobar si el chip falla, volver a guardarla, convierte la operación en algo más ágil. Además, muchos bancos están potenciando esta opción como parte de una estrategia más amplia: simplificar gestiones, reducir incidencias por tarjetas dañadas y ofrecer una experiencia continua entre la app y el cajero.

No es un rechazo al efectivo; es un cambio de puerta de acceso. Seguimos necesitando retirarlo, pero preferimos hacerlo sin llevar media cartera encima. Ese pequeño gesto está marcando tendencia.

Cómo sacar dinero con el móvil: así funciona paso a paso

El procedimiento es más sencillo de lo que muchas personas creen. Los bancos coinciden en un proceso prácticamente idéntico, lo que facilita que el usuario se acostumbre rápido:

El usuario se acerca al cajero y selecciona la opción de Retirada sin tarjeta

Basta con acercar el móvil al lector NFC del cajero, igual que se haría al pagar en una tienda.

igual que se haría al pagar en una tienda. En la pantalla aparecen las instrucciones del banco . Normalmente se pide confirmar la identidad mediante la app o a través de Apple Pay, Google Wallet o Samsung Wallet.

o a través de Apple Pay, Google Wallet o Samsung Wallet. El cajero entrega el efectivo como en cualquier operación tradicional.

No existen claves adicionales ni cualquier otro paso que se tenga que dar: es exactamente la misma operativa que realizar un pago contactless, sólo que aplicada a la retirada de efectivo. Para muchos usuarios, la comodidad reside en que no necesitan recordar el PIN ni manipular la tarjeta; todo se gestiona desde el móvil y con su propio sistema de seguridad.

La transición hacia un nuevo modelo de cajeros

Lo que empezó tímidamente está transformando la red de cajeros en España. Las entidades están actualizando sus dispositivos para que el lector NFC esté siempre visible, no escondido en un lateral, y se convierta en el método principal para iniciar la operación a realizar en el cajero, sea cuál sea, no sólo la de sacar dinero. Pero la adaptación no es sólo una cuestión técnica: también implica rediseñar pantallas, incluir mensajes más intuitivos y hacer que la interacción sea natural incluso para quienes nunca han usado esta opción.

Este cambio se está imponiendo por la vía del uso real. Cada mes aumenta el número de operaciones sin tarjeta, lo que empuja a los bancos a priorizar esta función en sus cajeros recién instalados. La tendencia es clara: no desaparecerá el cajero tradicional, pero sí la forma tradicional que tenemos de usarlo.