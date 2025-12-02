Te la van a colar en el cajero y no hay vuelta atrás: la estafa del billete que se ha puesto de moda en España

A medida que la sociedad avanza hacia un mundo cada vez más digitalizado, se podría pensar que el efectivo queda relegado a un segundo plano. Sin embargo, «el 57% de los consumidores sigue utilizando el efectivo como medio de pago principal en sus compras en establecimientos físicos y un 55% de la ciudadanía lo utiliza a diario en este tipo de pagos, aunque su uso ha disminuido respecto a 2024», señala el Banco de España en el «Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2025». En España hay más de 43.000 cajeros automáticos, los cuales se han convertido en el nuevo objetivo de los delincuentes. Las autoridades alertan de la estafa del billete, que puede poner en peligro los datos bancarios de los usuarios.

Entre los métodos más habituales de fraude se encuentra la clonación de tarjetas, en la que los delincuentes instalan dispositivos en el lector del cajero para copiar los datos de tu tarjeta y, además, colocan cámaras ocultas para ver el PIN mientras lo introduces. Otro tipo de fraude son las trampas en el dispensador de efectivo, donde se colocan mecanismos que retienen el dinero, haciéndote creer que ha habido un error, cuando en realidad los estafadores han intervenido el dispositivo.

Así funciona la estafa del billete

El funcionamiento de la estafa del billete es muy simple pero, al mismo tiempo, muy efectivo. Los delincuentes colocan un billete en la ranura del cajero, normalmente sobresaliendo, con la intención de llamar la atención de quien se acerca. Esto provoca una reacción instintiva: muchas personas se detienen a recoger el billete, creen que alguien lo ha olvidado o simplemente intentan entender qué ha ocurrido. Lo que no saben es que, mientras están centradas en el dinero, se produce la verdadera amenaza.

Los estafadores, que observan desde la distancia o incluso a través de cámaras ocultas, pueden registrar información sensible, como el código PIN o el número de la tarjeta. Además, la estafa del billete incluye un elemento psicológico crucial: la confianza aparente. Algunos se acercan ofreciendo ayuda, indicando que el cajero presenta un fallo técnico o sugiriendo cómo recuperar el billete atascado. Esto genera una falsa sensación de seguridad que lleva a la víctima a bajar la guardia.

Por ello, los expertos en seguridad bancaria insisten en que la prevención y la atención son fundamentales para evitar ser víctima de la estafa del billete. Ante cualquier señal sospechosa en un cajero, como un billete fuera de lugar o la presencia de desconocidos ofreciendo ayuda, la recomendación es clara: mantener la calma, no perder de vista la tarjeta ni el teclado y cubrir siempre el PIN con la mano al teclearlo. Si algo parece extraño, lo más prudente es cancelar la operación, retirar la tarjeta y comunicar lo sucedido a la entidad bancaria.

Consejos del Banco de España

Para operar con seguridad en un cajero, es fundamental activar las alertas de transacciones: la mayoría de los bancos envían notificaciones instantáneas por SMS o correo electrónico cada vez que se realiza una operación, lo que permite detectar rápidamente cualquier actividad no autorizada. Asimismo, es conveniente configurar límites diarios de retirada de efectivo.

Una vez frente al cajero, es recomendable utilizar, en lo posible, aquellos ubicados dentro de oficinas, en interiores o en zonas bien iluminadas. Además, observa tu entorno y, si no te sientes cómodo, busca otro cajero. Antes de insertar la tarjeta, revisa el aspecto del dispositivo, comprobando que no tenga componentes sospechosos en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo. Tras introducir o pasar la tarjeta, cubre siempre el teclado al marcar el PIN con la mano libre o la cartera. En caso de cualquier problema técnico, no confíes en personas desconocidas que te ofrezcan su ayuda y comunícate directamente con tu banco.

Si el cajero muestra mensajes inusuales o solicita información, como tu número de cuenta completo, lo más recomendable es cancelar la transacción. Finalmente,guarda el dinero antes de alejarte. En caso de ser víctima de fraude, contacta inmediatamente a tu banco y, si sospechas de un uso fraudulento, presenta una denuncia ante la Policía, Guardia Civil o el Juzgado.

No es muy habitual, pero puede suceder que al hacer un ingreso en un cajero automático alguno de los billetes sea retenido por la sospecha de ser falso. Si ocurriera esto, ten en cuenta que, según lo dispuesto en el Reglamento 1338/2001/CE, las entidades financieras, casas de cambio y otros profesionales del efectivo están obligados a retirar de la circulación todos los billetes y monedas en euros que sean falsos o sospechosos de serlo. Además, deben entregarlos al Banco de España en un plazo máximo de 15 días hábiles.

«Una vez retenido el billete, la entidad deberá completar un formulario en una aplicación del Banco de España con los detalles de los billetes retenidos y los datos del presentador (la entidad) y el tenedor (el propietario), incluyendo el IBAN del tenedor al que se transferirá el importe del billete, si resulta ser legítimo», detalla el Banco de España.