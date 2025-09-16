Aena abandona a su suerte los 15 históricos molinos de agua del entorno del aeropuerto de Palma ubicados en el Pla de Sant Jordi. Estos elementos arquitectónicos están dentro de los terrenos de la zona de seguridad de navegación aérea y se encuentran en un estado de abandono y ruina parcial desde hace años. Ante esta situación, el Ejecutivo de Marga Prohens ha exigido al ente aeroportuario que los restaure y conserve.

Un olvido que contrasta con el esfuerzo que realiza el Consell de Mallorca, que ha puesto en marcha líneas de subvenciones para la restauración de molinos en fincas privadas, demostrando el compromiso de las instituciones insulares con la conservación del patrimonio.

Los molinos de viento y extracción de agua son uno de los elementos más emblemáticos del paisaje rural mallorquín. Forman parte indisociable de la historia agrícola e hidráulica ya que han sido testigos de una actividad económica que permitió el aprovechamiento sostenible de los acuíferos y la puesta en regadío de grandes extensiones de terreno, especialmente en zonas como el Pla de Sant Jordi.

Este paisaje cultural, definido por la presencia de cientos de molinos, no sólo tiene un alto valor etnológico y patrimonial, sino que también constituye la primera imagen que reciben millones de visitantes cuando aterrizan en el aeropuerto de Son Sant Joan, la principal puerta de entrada a Mallorca.

Sin embargo, según diversos estudios e informes del Consell de Mallorca y entidades de defensa del patrimonio, una parte importante de estos molinos se encuentra en estado de degradación, abandono o incluso destrucción parcial, debido a la carencia de mantenimiento y de la presión urbanística y infraestructural de los últimos años.

En este sentido, es especialmente preocupante la situación de los ubicados en el ámbito de gestión de Aena o en terrenos de titularidad estatal en el entorno aeroportuario, muchos de los cuales permanecen en ruinas o sin ningún tipo de protección efectiva.

Para intentar revertir esta pasividad ante la degradación patrimonial que están sufriendo, el Grupo Parlamentario Popular quiere que el pleno del Parlament se pronuncie sobre la cuestión, ya que considera imprescindible que el Gobierno de Sánchez, a través de Aena y otros órganos competentes, asuma su responsabilidad directa para garantizar la conservación, restauración y puesta en valor de estos elementos singulares del paisaje y la identidad mallorquina.

Asimismo, se considera esencial reforzar la colaboración y coordinación entre todas las administraciones implicadas para garantizar la eficacia de cualquier plan de recuperación patrimonial.

Por ello además de reclamar que asuma la responsabilidad de su conservación, el PP quiere que el Gobierno elabore y ejecute un plan integral de restauración y puesta en valor en coordinación con el Consell de Mallorca, los ayuntamientos implicados y las entidades de defensa del patrimonio histórico, dotando de la partida presupuestaria necesaria a Aena para garantizar la restauración, el mantenimiento y la conservación adecuada de estas construcciones como elemento esencial del paisaje y la identidad de Mallorca.

Por último y en la misma línea, insta a Sánchez a impulsar campañas de divulgación y sensibilización sobre la importancia histórica y cultural de los molinos, para fomentar su conocimiento y valoración por parte de residentes y visitantes.