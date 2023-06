El magistrado Fernando de Rosa, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha convertido en un asesor clave en temas de Justicia para el equipo de Alberto Núñez Feijóo en Génova. Muy activo en ese trabajo de orientación, según las fuentes populares consultadas, y con una experiencia contrastada, la que busca Feijóo en las personas que le rodean, el ex presidente de la Audiencia Provincial de Valencia está llamado a ocupar un puesto de alta responsabilidad en un eventual gobierno del PP tras las generales del 23J.

Miembro actual de la Diputación Permanente del Senado, su inclusión en las las listas del PP al Congreso de los Diputados, concurriendo como número cuatro por Valencia, la candidatura encabezada por Esteban González Pons, tampoco ha sido algo baladí.

De Rosa presta asesoramiento al PP en materia de Justicia formando parte de un equipo que tiene como caras visibles al propio González Pons, vicesecretario general de Acción Institucional y negociador del PP con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ; y a la secretaria de Área de Justicia y candidata al Congreso por Salamanca, María Jesús Moro. Estos responsables cuentan con la colaboración y el trabajo realizado en esta legislatura por diputados como Edurne Uriarte, Luis Santamaría y Mayte Martín Pozo, que ha sido viceportavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado.

Pero además, los responsables de Génova, indican las mismas fuentes, están en permanente contacto e intercambio de papeles con «juristas de peso», que están realizando, desde la discreción, un trabajo «fundamental», destacan. De este grupo, según dichas fuentes, forman parte desde «catedráticos de Derecho Civil, Penal, Procesal… hasta expertos constitucionalistas», es decir, personas de primer nivel que están aportando sus mejores conocimientos para ser implementados en cuanto Feijóo acceda al Gobierno.

«Buen equipo»

El propio jefe de la oposición elogió hace unas semanas en una entrevista de radio que tiene «un buen equipo para el Ministerio de Justicia» y avanzó que «lo primero» que hará será «modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial» para que «de los veinte miembros del CGPJ, ocho los elijan las Cortes y el resto (12) los jueces» de manera directa.

«Estamos trabajando con ese equipo para una amplia convocatoria de jueces en toda España», dijo también el líder del PP en Es la Mañana de Federico de esRadio, donde expresó su compromiso con la independencia judicial frente al «mangoneo» protagonizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las fuentes del PP consultadas por este periódico revelan este equipo de Justicia en Génova ha tenido que acelerar los trabajos y los contactos con la sociedad civil (asociaciones de jueces, profesionales, instituciones académicas y otras plataformas) a raíz del adelanto electoral, pues la previsión con la que venían trabajo para tener perfilada una propuesta programática de cara a las generales era en torno al mes del septiembre.

Regeneración

No obstante, las mismas fuentes subrayan que buena parte de esa propuesta ya fue avanzada en el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática que Feijóo presentó el pasado enero en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812.

Este plan incluye, por ejemplo, limitar las puertas giratorias en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como aprobar un mandato de cinco años para la Fiscalía General del Estado, «desvinculándolo del Poder ejecutivo», entre otras medidas.