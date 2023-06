El Partido Popular de Aragón no espera perder ni un minuto para «atar» la investidura en solitario de Jorge Azcón, amplio ganador de las elecciones autonómicas del 28M. Ambos partidos han abierto una nueva mesa de negociación a través de la cual el contacto será «permanente y fluido» para tratar de alcanzar un acuerdo que de al candidato popular la presidencia de Aragón. Este nuevo espacio de negociación se ha puesto en marcha después de llegar a un acuerdo para la composición de la Mesa de las Cortes, donde Vox se ha hecho con la Presidencia, mientras que PP ha tomado posesión de la Vicepresidencia y la Secretaría primera en el pleno celebrado este viernes. «No hay nada de lo que arrepentirse, se ha hecho todo con plena transparencia», han asegurado los populares tras la finalización del pleno.

Con el acuerdo de PP y Vox se ha vuelto a cumplir la tradición parlamentaria en la que Aragón siempre integra a la tercera fuerza más votada en su órgano rector. Marta Fernández se ha convertido en la primera mujer de Vox que ostenta la presidencia de un parlamento autonómico. Un hito que desde la formación de Abascal reivindican frente al «feminismo de cuotas».

Tanto PP como Vox han recalcado, al terminar la sesión constitutiva de las Cortes, que en ningún caso el acuerdo de este viernes incluye un pacto de cara a la investidura. «No existe ningún documento en el que hayamos abordado un futuro acuerdo. Sólo hemos pactado la composición de la Mesa», han asegurado los portavoces de sendas formaciones. Ahora, los equipos negociadores de PP y Vox retomarán las conversaciones, en esta ocasión para pactar un acuerdo programático.

El PP ha anunciado que retoma las conversaciones con todos aquellos que «quieren escuchar». Una condición, recuerdan los populares, en la que no se encuentra el PSOE. «Desde el inicio dejaron claro que no pretendían sentarse a hablar con nosotros. El diálogo es fundamental para llevar a cabo nuestro proyecto». Por eso, el equipo de Jorge Azcón ha abierto una nueva mesa de conversación con Vox. Además, el PP se reunirá de nuevo con PAR y Aragón Existe para lograr atar los apoyos que necesita para la investidura de su candidato autonómico. «Queremos celebrar la investidura en cuanto sea posible. Por eso, abrimos desde ya nuestra ronda de contactos con aquellos que sí nos han demostrado su voluntad de cambio», ha asegurado Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes de Aragón.

Sobre la mesa de negociación, el PP volverá a poner su anhelada meta «desde el inicio de la campaña». «Queremos gobernar en solitario. Y eso es lo que le hemos trasladado a todos en las primeras conversaciones», ha confirmado Vaquero. «Es el momento de sentarse a hablar para debatir sobre planteamientos programáticos. Ya hemos cumplido con la primera parte, que es la de dotar a la Mesa de las Cortes de una mayoría que apuesta por el cambio», ha concluido la portavoz popular.

Vox afronta esta nueva ronda de contactos con la idea de buscar «todo aquello que nos une y nos separa» para hacer avanzar las conversaciones «en la buena dirección» y alcanzar un pacto de cara a la investidura de Jorge Azcón. Los de Abascal no han anunciado, por el momento, su voluntad de entrar en el futuro gobierno regional de Aragón. «Tenemos que estudiar bajo que fórmula y en qué plazos podemos emplear nuestro relevante resultado en las urnas. Lo que está claro es que no queremos dar nuestro apoyo a un Gobierno que desarrolle medidas en las que no creemos», ha explicado Alejandro Nolasco, el candidato aragonés de Vox.