El Como no pierde la esperanza para retener a Nico Paz: «Existe una opción para que se quede»

Nico Paz es uno de los grandes nombres de la Serie A esta temporada, uno de los baluartes de Cesc Fábregas en el Como que tanto está dando que hablar en Italia. 11 goles y 6 asistencias en 34 partidos son la carta de presentación este curso del internacional argentino en el torneo italiano, sin duda uno de los grandes referentes no solamente del Como, sino de toda la competición. En el club italiano están sumamente contentos con él y, pese a la opción de recompra del Real Madrid, aún sueñan con su continuidad.

El excepcional rendimiento de Nico Paz en el Como le ha llevado a sus 21 años a que su valor se dispare hasta los 65 millones de euros, así como que media Europa le siga la pista. Clubes interesados en él no faltan, al igual que el propio Como que espera poder retener al mediapunta otra temporada más con el aliciente de que, posiblemente, jueguen competiciones europeas este curso.

La pelota está, en cualquier caso, sobre el tejado del Real Madrid, que vendió al futbolista por solamente seis millones de euros y tiene una opción de recompra por solamente nueve millones, cuando su valor actual es siete veces mayor. El club blanco, sea cual sea el plan deportivo de futuro que tenga con Nico Paz, lo recomprará ante la oportunidad de mercado que supone.

Sin embargo, en el Como tiene aún la vaga esperanza de que el futbolista pueda seguir muchos años en el club. Actualmente tienen el 50% del futbolista hasta 2028, la otra mitad sigue siendo del Real Madrid, y su director deportivo confía en que sea así durante un tiempo. Carlalberto Ludi, jefe de operaciones del Como, ha manifestado en Radio Radio TV que «Nico Paz está contento aquí», en relación al club italiano y que «la posible participación en competiciones europeas podría convencerle de quedarse».

«Hay la posibilidad de que se quede. Este es un entorno ideal para los jugadores jóvenes: acogedor, ambicioso y centrado en la mejora», afirma Carlalberto Ludi, que reconoce que «tarde o temprano llegará el momento en que alguien se marche, pero ahora mismo no tenemos esa sensación».

«Hay una completa sintonía entre las ambiciones de Cesc y las del club; estamos poniendo cada vez más recursos a su disposición para trabajar de la mejor manera posible. Hasta que ocurra algo que no podamos controlar, seguiremos adelante juntos. Dado lo que podemos ofrecerle, no nos preocupa que se vaya ahora mismo», manifestó el director deportivo del Como sobre Cesc, uno de los precursores de Nico Paz.

Por último, sobre la posibilidad de que el Como juegue en Europa la próxima temporada, el factor que considera determinante para que Nico Paz siga en sus filas, zanjaba lo siguiente: «En agosto, no podíamos ni imaginarlo; solo podíamos soñarlo. Confiábamos en que el equipo tenía una gran calidad técnica y sabemos que el entrenador es un maestro en el desarrollo de sus jugadores. Teníamos muchas esperanzas de hacerlo muy bien. Ahora soñamos con el cuarto puesto, pero aún nos queda mucho camino por recorrer».