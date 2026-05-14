La reacción de los granadinos al cartel de Vox sobre inseguridad: «Tengo miedo hasta de tirar la basura»

«¿Te da miedo volver sola a casa de noche?». Con esa pregunta y la imagen de una joven caminando sola, Vox ha desatado una enorme polémica en Granada tras la aparición de varios carteles en las calles de la ciudad. Su campaña busca visibilizar la inseguridad y el aumento de las agresiones sexuales, mientras los contrincantes políticos lo califican de «racista» y «un mensaje de odio». Mientras el Ministerio de Igualdad lo ha denunciado a la Fiscalía de Granada y a la Junta Electoral.

OKDIARIO salió a la calle para conocer la opinión de los vecinos sobre el polémico cartel y las respuestas no dejaron indiferente a nadie. «Esto no es odio, es la realidad», aseguraba una vecina ante las cámaras. Otra mujer reconocía incluso que siente miedo «hasta para tirar la basura» por la noche.

Durante el reportaje, varios ciudadanos muestran su preocupación por el aumento de la criminalidad y los delitos sexuales. Vox sostiene su mensaje apoyándose en datos oficiales del Ministerio del Interior, asegurando que las agresiones sexuales han aumentado un 265% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. «No digan que mentimos porque aquí están los datos», señalan.

Las declaraciones recogidas por Cake Minuesa reflejan un sentimiento de inseguridad creciente entre parte de la población. «Antes se podía dejar la puerta abierta y no pasaba nada», comenta una mujer, lamentando que hoy las jóvenes «ya no pueden volver solas a casa». Otra vecina asegura que si tuviera una hija adolescente «no la dejaría salir sola ni de día ni de noche». Muchos entrevistados coinciden en que la situación ha cambiado radicalmente en comparación con años atrás.

El debate se intensifica especialmente cuando algunos vecinos relacionan el aumento de la inseguridad con la inmigración ilegal. «Hay mucho inmigrante y mucho delincuente», afirma uno de los entrevistados, mientras otro asegura que «el problema no es el inmigrante que viene a trabajar y cotizar, sino el ilegal».

También hay quienes defienden abiertamente a Vox y aseguran que el cartel representa «lo que mucha gente piensa, pero nadie dice». Algunos vecinos afirmaron incluso que este tipo de mensajes les acercan más al partido de Santiago Abascal. «Tiene mi voto», llega a decir uno de los entrevistados ante la cámara.