Matones bukaneros boicotean bajo amenazas un acto de Vox en Vallecas: «¡Fuera de nuestro barrio!»

Matones comunistas de los bukaneros, los seguidores ultras del Rayo Vallecano, han boicoteado este domingo un acto público de Vox en Vallecas a base de amenazas y de un despliegue callejero con el que han amedrentado a quienes querían acercarse a la mesa informativa instalada para la ocasión por los de Abascal. El hostigamiento ha llegado al punto de impedir, en la práctica, la libre afluencia de ciudadanos que querían escuchar las propuestas de Vox, como han reconocido algunos de quienes se han topado tanto con la abundante presencia de ultraizquierdistas en actitud amenazante como con el despliegue policial que ha tomado literalmente los cuatro accesos a la vallecana Plaza de Puerto Rubio, donde se ubicaba la carpa informativa.

Los miembros de extrema izquierda, perfectamente organizados, no han sido desalojados en ningún momento por los agentes de las unidades de intervención de la Policía Nacional que han acudido al lugar. Siguiendo las órdenes que tenían, estas unidades se han limitado a establecer un control de accesos a la plaza y, en momentos concretos, a interponerse entre los intimidadores y las víctimas de su actitud y gritos amenazantes.

Ha sido el caso del momento en el que varios ultras comunistas se han acercado al reportero de OKDIARIO hasta plantarse a centímetros de él, cara a cara, de forma claramente intimidatoria y provocadora mientras le instaban a que se marchara. En ese momento, dos agentes de la Policía Nacional han acudido para interponerse entre los pendencieros y el reportero, sin adoptar medida alguna con los hostigadores, que le increpaban con gritos de «¡vete a otro lado!», «¡pírate!» o «¡sinvergüenza!».

Arrogándose la propiedad de la calle, estos matones de ultraizquierda han gritado en repetidas ocasiones: «¡Fuera de nuestro barrio!». Todo ello aderezado de continuos insultos como «sinvergüenzas», «fascistas» o «provocadores», considerando, desde sus tesis autoritarias, que la «provocación» no era la de ellos sino la de quienes, en ejercicio de los derechos estrictamente democráticos, acudían a informar de sus propuestas –Vox– y quienes querían acercarse a escucharlas.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, una de las dirigentes del partido de Abascal que ha acudido a esta mesa informativa, ha censurado el hostigamiento que se ha producido y que va en línea del que viene sufriendo esta formación política por parte de la extrema izquierda cada vez que organiza un acto público. «Nos intentan amedrentar, pero no lo consiguen», ha indicado Moñino en declaraciones a OKDIARIO. Y ha remarcado que «estos totalitarios que vienen a amedrentarnos están auspiciados por la extrema izquierda que ha abandonado los barrios y a Vallecas, y que desde sus chalets de Galapagar y áticos se permiten dar lecciones sin conocer la realidad que están viviendo aquí los vecinos: bandas, machetazos, asesinatos».

Pérez Moñino ha destacado la gravedad de esta estrategia de amenazas y hostigamiento que está sufriendo Vox, porque altera por completo derechos constitucionales como la libertad y el pluralismo político. «Estamos aquí de forma legítima y legal, y es una pena que no puedan venir los vecinos a escucharnos», ha censurado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

Otro de los presentes, Rubén Herrero de Castro, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Complutense, ha incidido en la gravedad de ese acoso violento del que es víctima Vox y ha apelado a resistir democráticamente frente a quienes les hostigan y amenazan: «Me niego a que se impongan y ocupen nuestros espacios públicos».

Por su parte, el portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, medallista olímpico de piragüismo, ha llamado también a la resistencia democrática frente a quienes quieren imponer contra Vox su ansiada tiranía comunista: «Venimos a que no nos echen atrás, venimos a defender y a recuperar nuestro país».