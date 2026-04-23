Afiliados de Vox plantan cara a un grupo de ‘antifas’ en Mataró que intentó boicotear la carpa informativa

Otro nuevo ataque de terrorismo callejero por parte de los Antifa a simpatizantes de Vox, que les han plantado cara. Tras la violencia desatada en Granada contra los de Abascal el pasado jueves, solo una semana después, se han vivido escenas similares en tres municipios de la provincia de Barcelona, donde varios grupos de ultraizquierda han intentado asaltar varias carpas de la formación. En la capital condal, han agredido a la diputada autonómica y portavoz nacional de Juventud, Júlia Calvet, que no ha dudado en enfrentarse a ellos para que cesaran el boicot.

Coincidiendo con el tradicional día de Sant Jordi, Vox ha colocado multitud de carpas informativas. En los tres municipios, estaban presentes diputados autonómicos. Pese a la multitud y la violencia, los simpatizantes han plantado cara a los radicales.

En Mataró, donde Vox es la tercera fuerza política, una turba de antifas junto con miembros de la CUP, al grito de «¡FORA VOX DE MATARÓ!», se han ido acercando a las carpas, sin respetar ningún tipo de distancia.

En la capital catalana, la violencia de los radicales ha alcanzado su punto más grave con la agresión física a Júlia Calvet, diputada en el Parlamento de Cataluña y portavoz nacional de Juventud de Vox.

Desde el partido se señala que estos ataques no son hechos aislados, sino una estrategia coordinada de las terminales de extrema izquierda para intentar expulsar a Vox de las calles mediante el terror y la coacción. Sin embargo, la formación ha dejado claro que «ningún acto de vandalismo o agresión personal» frenará su labor «en defensa de los catalanes que se sienten abandonados por las instituciones».

‼️ #URGENTE Grupo Antifa de extrema izquierda ataca la carpa de Sant Jordi de VOX en Mataró. Nuestros valientes concejales, afiliados y simpatizantes han aguantado la envestida. Los antifas han roto la carpa pero han acabado marchando. NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/Q87zfgWYgb — VOX Barcelona (@vox_barcelona) April 23, 2026

«Vox no dará ni un paso atrás ante los radicales. No arriaremos ninguna de nuestras banderas, y seguiremos defendiendo cada milímetro de Cataluña frente a los que usan la violencia para intentar silenciar la voz de miles de catalanes», ha declarado de forma tajante el presidente provincial de Vox en Barcelona, Joan Garriga.

La violencia contra Vox

La escalada de violencia en las calles de Cataluña coincide con lo sucedido este miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló de «fascista» a la diputada malagueña Patricia Rueda, tras pedirle que dimitiera por «el crimen ferroviario de Adamuz». Puente se estaba haciendo eco de los insultos por parte de la bancada socialista a la política que estaba en la tribuna.

Además el pasado jueves, en Granada, varios asistentes a un acto político de Vox de precampaña fueron víctimas de los ataques de los Antifa, entre los que se encontraba otra diputada de la formación, María Ruiz (vicesecretaria de organización).

Santiago Abascal se encaró con el grupo de radicales antifascistas. El líder de Vox interrumpió el mitin para subir al escenario y advertir a sus simpatizantes que no se iba a continuar hasta que se pudiera celebrar con normalidad. «Son los del tiro en la nuca», advirtió. Además Abascal ha asegurado que su formación les declarará «organización terrorista».