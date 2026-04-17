En libertad el ‘antifa’ que agredió a un policía durante las violentas protestas contra Vox en Granada

El detenido por agredir a un agente de la Policía Nacional durante los violentos disturbios registrados por antifas este jueves en un acto de Vox en Granada ha quedado en libertad provisional por decisión judicial. El arrestado, vinculado al grupo de radicales de izquierdas que intentó boicotear el mitin, está siendo investigado por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad tras golpear a un policía con el mástil de una bandera.

La decisión ha sido adoptada en la tarde de este viernes por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Granada, que se encontraba en funciones de guardia. Según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el arrestado ha sido puesto en libertad provisional, aunque sigue investigado por la presunta comisión de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Es decir, el juzgado no ha acordado su ingreso en prisión, pero la causa sigue abierta por la agresión sufrida por uno de los policías desplazados al dispositivo de seguridad.

Los hechos se produjeron este jueves durante un acto electoral de Vox en Granada que acabó rodeado de tensión y enfrentamientos. En torno al mitin se concentró un grupo autodenominado «antifascista» que había organizado una protesta no comunicada a la Subdelegación del Gobierno. Desde esa concentración se lanzaron consignas como «no pasarán» y «no a la guerra» antes y durante la celebración del acto político.

La situación fue subiendo de tono hasta derivar en altercados con la Policía Nacional. En ese contexto, el ahora investigado fue detenido después de golpear a un agente con el mástil de una bandera, según la información conocida sobre lo ocurrido. Además, varias personas más fueron identificadas por la Policía, aunque por el momento no ha trascendido a qué grupo concreto pertenecían dentro de los que participaron en los incidentes.

Durante la protesta también se registraron lanzamientos de proyectiles de pintura contra asistentes al acto de Vox. Entre las personas alcanzadas estuvo la diputada nacional y vicesecretaria de Organización del partido, María Ruiz. Ese episodio elevó aún más la gravedad de unos disturbios que Vox enmarca ya en una acción de acoso político en plena campaña electoral andaluza.