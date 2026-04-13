Un informe jurídico rechaza prohibir el burka en Granada pese a que la moción de Vox salió adelante

El Ayuntamiento de Granada no podrá prohibir el acceso con burka o niqab a las dependencias municipales después de que un informe de la Asesoría Jurídica haya concluido este lunes que la moción aprobada en febrero a propuesta de Vox no se ajusta a la legalidad. El dictamen sostiene que el Consistorio carece de cobertura normativa suficiente y que la medida choca con la libertad religiosa.

Según han detallado fuentes municipales, el principal argumento del informe es que no existe una norma de rango superior al ámbito municipal que ampare una prohibición de este tipo. A ello se suma que la propuesta entra en conflicto con el derecho a la libertad religiosa, por lo que la Asesoría Jurídica concluye que la medida «no se acomoda a la legalidad».

El informe fue trasladado este lunes a los grupos políticos en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Granada. La cuestión llega después de que el pasado mes de febrero el pleno aprobara la moción presentada por Vox con el apoyo del PP, que gobierna en la ciudad con mayoría absoluta, y con el voto en contra del PSOE.

Durante el debate plenario de aquella iniciativa, la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, defendió la propuesta asegurando que su formación no quiere «ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela, ni que el islamismo se abra paso en nuestras calles».

La edil de Vox sostuvo además que la moción respondía a una «preocupación real de los españoles, que nada tiene que ver con racismo o islamofobia» y que obedecía «tan solo por sentido común».

Pese a que la iniciativa salió adelante en el pleno municipal, el criterio de la Asesoría Jurídica impide ahora su aplicación en los términos aprobados. El informe interno entiende que el Ayuntamiento no dispone de base legal suficiente para limitar el acceso a instalaciones municipales por el uso de burka o niqab y que una decisión de ese alcance exigiría una cobertura normativa distinta a la municipal.

De este modo, la moción aprobada a propuesta de Vox queda sin posibilidad de ejecutarse por falta de encaje legal, según el pronunciamiento trasladado este lunes a los grupos políticos del Consistorio granadino.