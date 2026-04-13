Inmigración ilegal

Vox visita Cantillana en plena oleada de violencia: «La inmigración ilegal está totalmente descontrolada»

El candidato de Vox por Sevilla reclama expulsiones y prioridad nacional ante la tensión que vive el municipio

Cortés asegura que los vecinos pagan con inseguridad, vivienda y ayudas sociales las políticas de fronteras abiertas

Javier Cortés (Vox) en Cantillana.
Javier Cortés (Vox) en Cantillana.
Borja Jiménez

Javier Cortés, cabeza de lista de Vox por Sevilla para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, se ha desplazado a Cantillana para respaldar a los vecinos en plena tensión por la inseguridad y cargar contra la inmigración ilegal. El dirigente ha vinculado la situación del municipio con el aumento de la violencia, la okupación y la droga, y ha señalado a PSOE y PP por sus políticas.

Durante su visita, Cortés sostuvo que Cantillana sufre las consecuencias de una «invasión migratoria» que, a su juicio, está «absolutamente descontrolada en las calles». En esa línea, aseguró que esa situación se traduce en más inseguridad, okupación y tráfico de droga, y añadió que son los vecinos del municipio y el conjunto de los sevillanos quienes acaban pagando «los desastres de estas políticas».

El candidato de Vox afirmó además que, aunque esa inmigración ilegal y masiva se presenta como un fenómeno sin control, en realidad está «perfectamente controlada desde las élites de Bruselas». También cargó contra los dos grandes partidos nacionales y defendió que PSOE y PP coinciden en las políticas de fronteras abiertas, cuyas consecuencias, según dijo, recaen sobre las clases más humildes.

Desde Vox insisten en que la inmigración ilegal y masiva provoca un colapso de las ayudas sociales, la vivienda, la sanidad, el mercado laboral y la seguridad. En ese contexto, Cortés aseguró que Cantillana era un pueblo seguro hasta que esa realidad ha alterado la vida diaria del municipio. Según expuso, muchos vecinos tienen miedo a pasear por determinadas zonas o a ciertas horas, una situación que, a su juicio, ya no es exclusiva de esta localidad sevillana, sino que se repite en otros puntos de España y de Europa.

Ante este escenario, el candidato reivindicó la expulsión de los inmigrantes ilegales y la aplicación de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y empleo. Cortés cerró su visita mostrando su apoyo a Cantillana y a los pueblos que, en su opinión, sufren las consecuencias del bipartidismo, y aseguró que Vox representa una alternativa frente a «las malas políticas de siempre».

Lo último en España

Últimas noticias