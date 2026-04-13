Vox visita Cantillana en plena oleada de violencia: «La inmigración ilegal está totalmente descontrolada»

Javier Cortés, cabeza de lista de Vox por Sevilla para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, se ha desplazado a Cantillana para respaldar a los vecinos en plena tensión por la inseguridad y cargar contra la inmigración ilegal. El dirigente ha vinculado la situación del municipio con el aumento de la violencia, la okupación y la droga, y ha señalado a PSOE y PP por sus políticas.

Durante su visita, Cortés sostuvo que Cantillana sufre las consecuencias de una «invasión migratoria» que, a su juicio, está «absolutamente descontrolada en las calles». En esa línea, aseguró que esa situación se traduce en más inseguridad, okupación y tráfico de droga, y añadió que son los vecinos del municipio y el conjunto de los sevillanos quienes acaban pagando «los desastres de estas políticas».

El candidato de Vox afirmó además que, aunque esa inmigración ilegal y masiva se presenta como un fenómeno sin control, en realidad está «perfectamente controlada desde las élites de Bruselas». También cargó contra los dos grandes partidos nacionales y defendió que PSOE y PP coinciden en las políticas de fronteras abiertas, cuyas consecuencias, según dijo, recaen sobre las clases más humildes.

Desde Vox insisten en que la inmigración ilegal y masiva provoca un colapso de las ayudas sociales, la vivienda, la sanidad, el mercado laboral y la seguridad. En ese contexto, Cortés aseguró que Cantillana era un pueblo seguro hasta que esa realidad ha alterado la vida diaria del municipio. Según expuso, muchos vecinos tienen miedo a pasear por determinadas zonas o a ciertas horas, una situación que, a su juicio, ya no es exclusiva de esta localidad sevillana, sino que se repite en otros puntos de España y de Europa.

Ante este escenario, el candidato reivindicó la expulsión de los inmigrantes ilegales y la aplicación de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y empleo. Cortés cerró su visita mostrando su apoyo a Cantillana y a los pueblos que, en su opinión, sufren las consecuencias del bipartidismo, y aseguró que Vox representa una alternativa frente a «las malas políticas de siempre».