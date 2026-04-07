Un magrebí roba a un gitano y desata la guerra en Cantillana: disturbios, palizas y despliegue policial

Cantillana (Sevilla) vive horas de máxima tensión después de que el presunto robo de un teléfono móvil a una persona de etnia gitana, atribuido a un joven de origen magrebí, haya desencadenado disturbios, protestas y un fuerte despliegue policial en este municipio sevillano. La secuencia de incidentes ha elevado la preocupación vecinal por el riesgo de nuevos episodios de violencia en las calles.

El origen de la tensión se sitúa en el hurto del terminal, que según las fuentes consultadas habría sido cometido por un joven de origen magrebí. Ese episodio provocó una reacción casi inmediata entre familiares y allegados de la víctima, generando un clima de malestar que fue creciendo con rapidez hasta trasladarse al centro del municipio.

La situación alcanzó uno de sus momentos más delicados cuando alrededor de medio centenar de personas se concentraron frente al centro de salud de Cantillana. Allí se había refugiado el supuesto autor del hurto en un intento de evitar represalias. Su presencia dentro del edificio sanitario convirtió ese punto en el epicentro de la protesta y disparó la tensión entre los asistentes.

El ambiente se fue enrareciendo conforme avanzaban las horas. La concentración ante el centro de salud reflejó el enfado acumulado por lo ocurrido y obligó a extremar la vigilancia en el municipio ante el temor a que la situación terminara desbordándose. Ese riesgo acabó materializándose con nuevos incidentes que agravaron todavía más el escenario.

El episodio más grave posterior al hurto fue la agresión a un individuo que había sido compañero de piso del presunto autor del robo. Según varios testigos, entre cinco y seis personas que circulaban en dos vehículos interceptaron a esa persona en plena vía pública y la atacaron con gran violencia. La paliza fue de tal magnitud que la víctima tuvo que ser evacuada de urgencia al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla capital, donde permanece bajo atención médica.

Ante el riesgo de nuevos disturbios, las autoridades han optado por trasladar al presunto autor del hurto fuera del municipio. Con esa medida se busca rebajar la tensión y evitar que puedan producirse nuevos enfrentamientos o actos de represalia. Al mismo tiempo, se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil en la localidad.

Más de una decena de patrullas permanecen desplegadas en Cantillana con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer la normalidad cuanto antes. El operativo trata de contener cualquier nuevo conato de violencia en un municipio que vive horas especialmente delicadas tras una cadena de incidentes que comenzó con el robo de un móvil y acabó derivando en protestas, disturbios y una agresión de extrema gravedad.