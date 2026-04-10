Cantillana es un polvorín pese a que su alcaldesa (PSOE) lo niega: cinco detenidos, robos y más violencia

Cantillana (Sevilla) sigue sumida en una escalada de tensión e inseguridad pese a los intentos de la alcaldesa socialista, Rocío Campos, de restar gravedad a la situación. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este viernes que la Guardia Civil ha detenido ya a cinco personas en los últimos días en el municipio por distintos episodios de robos, hurtos y agresiones.

Según ha explicado Toscano en un audio remitido a los medios, dos de los arrestados están relacionados con posibles robos o hurtos, lo que ha permitido además que los propietarios recuperen los bienes y enseres sustraídos. Otras dos detenciones responden a requisitorias pendientes, mientras que la quinta está vinculada a un presunto delito de lesiones.

Pese a esta sucesión de hechos, el subdelegado ha asegurado que «no han detectado en los últimos días incidencias graves», al tiempo que ha defendido «la confianza que hay que tener en el funcionamiento de nuestras instituciones». También ha avanzado que el dispositivo especial de la Guardia Civil «se mantendrá mientras que sea necesario».

La situación en Cantillana saltó por los aires tras el robo de un móvil de un magrebí a un joven gitano, un episodio que desató una espiral de enfrentamientos, robos y agresiones y que ha obligado a reforzar la presencia policial. Incluso vecinos del municipio han llegado a organizar patrullas nocturnas ante el miedo creciente.

Sin embargo, Rocío Campos insistió esta semana en que tiene la situación «bajo control». La regidora socialista también trató de desmarcar al Ayuntamiento, asegurando que ya había trasladado desde el inicio de la legislatura la problemática de la inseguridad a otras administraciones competentes. Entretanto, los hechos siguen acumulándose y la calma, en Cantillana, está lejos de volver en plena guerra de etnias que no hace más que intensificarse a medida que van pasando las horas.