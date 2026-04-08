La alcaldesa de Cantillana (PSOE) dice tener todo «controlado» en plena guerra entre gitanos y magrebíes

Cantillana (Sevilla) vive días de máxima tensión tras el robo de un móvil de un magrebí a un joven gitano que ha desatado una guerra de etnias con robos, agresiones y detenciones. Una oleada de violencia que ha disparado la preocupación vecinal y ha obligado a reforzar el despliegue de la Guardia Civil, que ya ha detenido a tres personas, y de los propios residentes, que organizan patrullas nocturnas. Pese a ello, la alcaldesa socialista del municipio, Rocío Campos, ha afirmado este miércoles que tiene la situación «bajo control».

La socialista Campos también se ha querido lavar las manos y ha asegurado que desde el inicio de la legislatura el Ayuntamiento ya ha ido trasladando la problemática de la creciente inseguridad en el municipio a las distintas administraciones competentes. Sobre la investigación, la alcaldesa ha afirmado que la Guardia Civil «está a pleno rendimiento» y ha admitido que el número de agentes se ha incrementado en los últimos días.

La Benemérita, por su parte, mantiene sobre el terreno al dispositivo de Seguridad Ciudadana y al equipo de Seguridad Territorial, reforzados con decenas de agentes para contener la situación.

Tres detenidos por la escalada

La primera de esas detenciones se produjo el pasado domingo 5 de abril por un presunto intento de robo. El arrestado fue puesto a disposición judicial. Un día después, el lunes, se registró una presunta agresión a un ciudadano en un episodio que volvió a elevar la alarma en el municipio. La Guardia Civil detuvo el martes a una persona por estos hechos y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer si hay otros posibles implicados en un presunto delito de lesiones.

A esa sucesión de incidentes se sumó además una nueva tanda de denuncias por robos y hurtos. Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, durante la jornada del martes se presentaron hasta cinco denuncias por este tipo de hechos. A raíz de esas denuncias, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a la persona presuntamente autora.

El subdelegado ha subrayado que todas las investigaciones siguen abiertas y que no se descarta que pueda haber más arrestos en los próximos días. Mientras tanto, el municipio permanece bajo un importante dispositivo de seguridad con el objetivo de garantizar la tranquilidad y contener cualquier nuevo incidente en las calles de Cantillana.

Patrullas nocturnas

La inquietud entre los vecinos ha ido creciendo al calor de estos episodios. Pese a que la alcaldesa pretende transmitir una situación de calma y seguridad, algunos vecinos sostienen que la sensación no es así. Un residente del municipio y miembro de uno de los grupos espontáneos organizados para patrullar de noche ha asegurado que desde hace unos dos años vienen alertando de un incremento de robos en viviendas, vehículos e incluso a personas mayores.

Ese malestar ha llevado a algunos vecinos a organizar patrullas nocturnas para vigilar el municipio. Según ha señalado este portavoz vecinal a EuropaPress, consideran insuficientes los medios de Policía Local y Guardia Civil, incluso después del refuerzo desplegado en los últimos días tras los episodios más recientes.