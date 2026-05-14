Repsol ha asegurado que garantizará el suministro de queroseno en España ante los temores de una posible crisis de escasez en el sector de la aviación por la guerra de Irán. En concreto, el consejero delegado de la energética, Josu Jon Imaz, ha destacado el «firme compromiso» de la compañía con el suministro energético y ha recordado que ha invertido «fuertemente» en los últimos meses, con más de 1.500 millones de euros.

Así, el directivo ha asegurado que la empresa está comprometida con lo que España y Portugal necesiten, especialmente en lo referente al combustible de aviación para un sector clave como el turismo de cara a este próximo verano, tanto en España como en Portugal.

En su intervención en la junta general de la compañía, Imaz recordó que la energética ha invertido más de 1.500 millones de euros tras el estallido del conflicto en Oriente Medio con el objetivo de aumentar sus inventarios y hacer frente a las necesidades futuras y para que España esté «mejor preparada» ante un entorno complejo.

Por otro lado, Imaz defendió que las empresas del sector del refino hicieron «los deberes» en el pasado y, cuando las refinerías estaban cerrando en el resto de Europa, empresas como Repsol apostaron por invertir en sus centros, con más de 15.000 millones de euros en los últimos años en sus refinerías.

Repsol garantizará el queroseno

«Gracias a que apostamos y a que esta casa apostó por esa inversión, hoy podemos decir que estamos más cerca de que en España se pueda asegurar la seguridad de suministro y nuestro compromiso con la sociedad española y a que sectores clave para esta economía, como es, por ejemplo, el sector turístico, se vean mínimamente afectados», ha declarado.

Imaz, que reconoció que incluso en la hipótesis de que mañana mismo reabriera el estrecho de Ormuz se tardaría «como mínimo» dos o tres meses en volver a ver unos flujos normalizados de productos a Europa, consideró así que se pueden «vivir en las próximas semanas situaciones de complejidad de suministro de productos» en el Viejo Continente, aunque subrayó con rotundidad que España está «mucho mejor pertrechada».

Y es que el ejecutivo de Repsol recordó que las empresas del sector del refino en el país «hicieron los deberes» en el pasado, a pesar de «las señales en contra que se estaban dando por parte de las autoridades europeas», lo que ha permitido estar ahora en una mejor posición que el resto de países.

El consejero delegado de Repsol, que señaló que en España el consumo de queroseno actualmente puede estar en unos 156.000, 160.000 barriles diarios, apuntó que desde «el día uno» del conflicto tomó las medidas, con una inversión de más de 1.500 millones de euros, para estar «mejor preparados y poder tener el queroseno que necesita la economía española este verano y a lo largo de todo el año».