El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, que representa al 85% del tráfico aéreo en España, ha recomendado comprar los billetes de avión de verano cuanto antes para esquivar las posibles subidas de precio que pueden experimentar a causa de la guerra de Irán. De esta forma, la organización advierte que es posible que el incremento del coste del combustible se pueda acabar trasladando a los consumidores.

«Uno de los efectos que está teniendo la guerra de Irán es que el precio del queroseno de aviación se ha duplicado frente a los niveles que tenía justo antes de comenzar el conflicto», ha explicado el representante del sector.

Esto supone un problema significativo para el sector, pues, tal y como recuerda Gándara, «el combustible representa aproximadamente un tercio de los costes de cualquier compañía aérea». «Incrementos tan grandes dan una idea del reto al que se está enfrentando ahora mismo el sector», ha lamentado el profesional.

Todo esto puede levantar las alarmas sobre una posible «traslación en los precios de los billetes» a los clientes de las aerolíneas, sobre todo a las puertas de las vacaciones de verano.

«Es importante recordar que al menos las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura que aseguran para los próximos 6 u 8 meses hasta el 80% de su consumo de queroseno a un precio similar al que existía justo antes del conflicto».

Los billetes de verano

De esta forma, «solamente están expuestas a la altísima volatilidad en el 20% restante, lo que les ayuda a mitigar, al menos en el corto y medio plazo, estos incrementos». Es decir, por el momento, las compañías tienen margen para evitar que haya una significativa subida de precios que afecte a los consumidores.

«Por ello, de cara a este verano, lo recomendable sería que aquellos viajeros que todavía no han comprado su billete, lo hiciesen lo antes posible, porque de continuar esta situación, esas coberturas ya dejarían de tener la misma efectividad», ha advertido el representante del sector.

De hecho, Gándara no descarta «un escenario, dentro de unos meses, donde sí que pudiese haber una subida en los precios de los billetes». Por ello, en estos momentos, lo recomendable es aprovechar esta situación para hacerse con los viajes que ya estén programados.

Con todo, fuentes confiables de destacadas aerolíneas han afirmado a OKDIARIO que «España está muy bien posicionada porque tiene el suministro cubierto». Estas mismas fuentes indican que todavía no se ha llegado a ninguna medida de las que se toman en caso de crisis grave de este tipo.

No obstante, la agencia de calificación crediticia Scope Ratings sí ha dado la voz de alarma sobre un posible desabastecimiento pronunciado de combustible que puede afectar a las aerolíneas de Europa.

Michel Bove, director de calificaciones corporativas de la entidad, ha asegurado que este es un «riesgo infravalorado», puesto que considera que las compañías pueden llegar a tener problemas a la hora de acceder al queroseno.

«La variable que determinará qué aerolíneas siguen volando no será una posición en derivados que cubra la exposición a la volatilidad del precio del combustible, sino si las compañías pueden, físicamente, acceder a él», ha lamentado Bove.