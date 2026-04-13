El precio del petróleo se ha disparado más de un 7% esta mañana tras anunciar el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que iba a bloquear el estrecho de Ormuz después de que fracasaran las negociaciones en Islamabad con Irán. En concreto, la cotización del barril de Brent, que sirve de referencia en Europa, se ha incrementado por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 en los que cotizaba antes del inicio del conflicto bélico.

De esta forma, el coste del crudo europeo ha superado los 102 dólares por barril a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa, mientras el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril.

«Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», señaló Trump a través de un mensaje publicado en redes sociales.

De esta forma, el presidente norteamericano ha aplicado una medida que vuelve a tensionar los mercados, que venían respirando con una cierta tranquilidad en las últimas sesiones.

Tras estas declaraciones de Trump, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10:00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16:00 horas en la España peninsular y las 17:30 en Irán.

«Conforme al anuncio del presidente, se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo (Pérsico) y del golfo de Omán», ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

El petróleo estadounidense

Por su parte, Trump, ha asegurado a última hora de este domingo que hay «muchos barcos» acudiendo al país norteamericano «para abastecerse de petróleo» al calor del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz.

«Hay muchos barcos dirigiéndose a nuestro país para abastecerse de petróleo», ha afirmado en declaraciones a los medios tras aterrizar en la base militar de Saint Andrews, en Washington, donde ha asegurado que otras naciones están trabajando para impedir que Irán venda petróleo, aunque sin especificar cuáles.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado confianza en que Teherán querrá negociar porque «está en muy mala situación». «Creo que están bastante desesperados», ha aseverado antes de incidir en que «Irán no tendrá armas nucleares».

Sin embargo, ha trasladado en la misma instancia un segundo mensaje acerca de la disposición de las autoridades iraníes a negociar que apuntaría en dirección contraria: «Me da igual si vuelven o no. Si no vuelven, no me importa», ha planteado, si bien ha mantenido que el alto el fuego entre los dos países se sostiene «bien».