El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 13 de abril de 2026, con una caída del 1,1%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 18.009,71 puntos, rozando los 18.000 enteros. De esta forma, el índice se ve afectado por la volatilidad de los mercados internacionales, especialmente tras el anuncio del presidente de Estados Unidos (EEUU) de bloquear el estrecho de Ormuz después de que fracasaran las negociaciones en Islamabad con Irán.

Tras ello, el precio del petróleo se ha disparado más de un 7% esta mañana. En concreto, la cotización del barril de Brent, que sirve de referencia en Europa, se ha incrementado por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 en los que cotizaba antes del inicio del conflicto bélico.

De esta forma, el coste del crudo europeo ha superado los 102 dólares por barril a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa, mientras el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril.

Empresas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos en torno a las 9:15 horas se los anotaban Repsol (+1,48%), Solaria (+0,39%) y Naturgy (+0,30%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de IAG (-2,38%), ArcelorMitall (-2,35%) y Banco Santander (-2%).

Mercados internacionales

En este contexto, las principales Bolsas europeas registran descensos en la apertura de este lunes: Francfort cede un 1,2%, París se deja algo más de un 1%, y Londres pierde casi un 0,6%.

También las Bolsas asiáticas retroceden este lunes tras el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un descenso del 0,8%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cae cerca de un 1% y en Japón, el Nikkei ha perdido un 0,6%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha cerrado en tablas, en tanto que el índice Shenzhen ha subido un 0,7%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1690 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,51%.