Supervivientes 2026 empieza esta noche su recta final con una nueva expulsión y con la unificación de las dos playas para formar un solo grupo. Después de que Nagore fuese expulsada de forma inesperada el pasado domingo, Claudia Chacón se volvía a salvar de la nominación gracias a los votos de los fans de La isla de las tentaciones, que la tienen como gran favorita a llegar hasta el final. Es por esto que esta noche se juegan la expulsión Aratz, Almudena y Alvar. Ya puedes votar en la encuesta que encuentras arriba, pero también vamos a contar lo que opinan los seguidores de Happy FM en redes sociales. Así podemos hacer una predicción de lo que pasará esta noche, aunque serán los votos del público en la app de Mediaset los que lo decidan.

Claudia se salvó con un 31.6 % de los votos a su favor, dejando al resto de concursantes sin opciones de poder librarse. Demostrando una vez más que tiene un gran fandom por detrás y que, pese a estar sancionada sin comida, podría llegar hasta el final con el apoyo del público.

Así quedaron los porcentajes ciegos el pasado martes:

28.5 %

25.1 %

14.8 %

Lo que dicen los lectores de Happy FM

Según los seguidores de Happy FM en X, el expulsado esta noche sería Aratz, que cuenta con casi un 67 % de los votos en contra. Almudena es la segunda con más opciones de marcharse, mientras que Alvar sería el que menos peligro tendría, siempre según la encuesta en X (antes Twitter).

Nuestros seguidores en Instagram piensan diferente, dejando a Aratz y a Alvar empatados a votos como los principales candidatos a irse del programa, mientras que Almudena sería la salvada por una enorme mayoría.

Es en la encuesta en Facebook donde las cosas están un poco más igualadas. Aratz repite como el candidato a ser el expulsado con el 44 % de los votos en contra, mientras que Alvar tiene un 33 %. Almudena podría vivir tranquila con un 22 % de los votos en su contra.

Los seguidores de Happy FM dictan sentencia con Aratz

Aunque será de madrugada cuando sepamos quién es el expulsado, según nuestros seguidores en redes sociales, es Aratz el que tendría las papeletas para ser el nuevo expulsado. Alvar podría estar cerca, mientras que Almudena podría vivir tranquila gracias al fandom de La isla de las tentaciones que seguirá luchando por salvarla.

El vasco ya estuvo el pasado jueves jugándose la salida con Nagore, por lo que parece que su futuro está escrito y este jueves no se libraría. La gran incógnita es Alvar, que es la primera vez que sale como nominado, por lo que es complicado saber qué hará el público con él.

Ya puedes votar en la encuesta que encuentras en la parte de arriba de este artículo y dejar tu opinión sobre lo que pasará esta noche en Supervivientes 2026.