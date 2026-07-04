Jesulín vuelve a pedir matrimonio a María José Campanario: «¿Quieres pasar el resto de la vida conmigo?»

Tu cara me suena ha vivido este viernes tres de julio uno de los grandes momentos de su edición al contar con María José Campanario como invitada del programa. La mujer de Jesulín de Ubrique ha aceptado el reto de jugar a imitar en el programa, confirmando que la relación de los Janeiro Campanario con Antena 3 ahora mismo es excepcional. Esta visita llega después de que Jesús acudiese a El Desafío y que ella misma fuese participante del mismo programa en su anterior edición. Por si no fuera suficiente, Julia, su hija, ya ha sido confirmada para otro programa de la cadena, que lleva el título de La caja amarilla, y que podremos ver la temporada que viene.

El matrimonio ha sacado su lado más divertido al meterse en el papel de Amistades peligrosas, el mítico grupo formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña. Este dúo tiene canciones conocidas por millones de personas, como Estoy por ti o Africanos en Madrid, pero la que han tenido que cantar ha sido Me quedaré solo. Vestidos de época, como en el videoclip del grupo, la pareja se ha convertido en el gran reclamo de la gala. Jesulín, en su línea, le ha puesto muchas ganas y ha tratado de imitar la voz de Comesaña en todo lo posible, haciendo un esfuerzo por imitar las partes en las que recita la canción, aunque eso no ha sido suficiente. En cambio, María José, que estaba escondida en un segundo plano, ha dado la gran sorpresa al destapar una bonita voz y al demostrar que sí: la Campanario sabe cantar.

La diferencia entre uno y otro era como de la noche al día, puesto que Jesulín no ha acertado ni una nota, dejando claro que abandonar el mundo de la canción a mediados de los 90 fue una gran decisión. En cambio, Campanario ha dejado sin palabras al jurado, que no se podía creer que estuviera escuchando a la archienemiga de Belén Esteban entonando perfectamente, un talento que tenía escondido. El propio Jesús ya lo había anunciado antes de salir al escenario, pero el gran público no lo sabía.

La romántica petición de matrimonio de Jesulín de Ubrique a su mujer

Tras recibir los halagos del jurado por la gran actuación, el diestro ha querido tomar la palabra. «Ha sido tan bonita la puesta en escena, tan elegante… que hoy es un día tan importante para mí, que me gustaría… ya no pedirte matrimonio…», una frase que hacía levantar a todos los presentes allí, aunque no hay que olvidar que llevan 24 años casados.

Tras los nervios, el de Ubrique ha rematado su petición: «¿Te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo hasta que nos muramos?». Una petición que ella ha aceptado al momento, fundiéndose en un beso y un abrazo de lo más románticos.

Pero el momento no terminaba ahí. Cuando el público ya estaba aplaudiendo, Jesús ha sacado de su chaqueta dos anillos con los que formalizar esta nueva unión en directo. «¡Con dos cojones!», gritaba mientras las enseñaba al respetable igual que si hubiera cortado dos orejas en una plaza.

Temblando, el concursante de Tu cara me suena ha tardado en acertar a poner en el dedo a su mujer el anillo «de oro de 24 kilates», algo que ha querido dejar claro para demostrar que no le había llevado ninguna baratija a su amor.

La boda que se ha celebrado en el plató de ‘Tu cara me suena’

Ángel Llácer, que siempre tiene un disfraz preparado para cada ocasión, no ha tardado en aparecer en el escenario con una túnica de obispo, asegurando que era «día de boda». Eso sí, la unión no era entre Jesulín y Campanario: iba a ser entre María José y el propio programa. La madre de Julia Janeiro ha aceptado el reto de ser concursante de TCMS en su próxima edición, por lo que habrá que esperar hasta la primavera de 2027 para verla de nuevo en un programa de Antena 3.

María José ya ha pasado varias veces por El Hormiguero, demostró que canta bien en su paso por Mask Singer y sacó su lado más divertido y competitivo en El Desafío. Su nuevo reto será ir a un programa en el que deberá aportar humor y seguir con su afinación, además de confirmar que es una de las estrellas de Antena 3.