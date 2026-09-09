El gesto de David Beckham con Victoria que todos los hombres deberían imitar: «Cuando se levanta de la mesa me pongo de pie, es la educación que me dieron»

El título de Sir le viene como anillo al dedo a David Beckham. El legendario exfutbolista inglés recibió este título de caballero por parte del rey Carlos III en 2025 en agradecimiento a su enorme carrera. Fuera de los terrenos de juego, su carisma y gran educación no cambian con los años, algo que ha intentado inculcar a sus hijos.

El orgullo por sus hijos, por encima de sus logros

Cuando tanto la leyenda del Manchester United como su mujer, Victoria Beckham, hablan de sus hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, lo que más feliz les hace no son las carreras que han construido cada uno, sino algo que pasa desapercibido bajo los focos. «Victoria y yo estamos muy orgullosos de nuestros hijos. No porque tengan sus propios sueños y ambiciones, estén trabajando y haciendo exactamente lo que quieren hacer, sino más por los valores que tienen», afirmó el exjugador del Real Madrid.

Tras una carrera en la que ha conseguido todo, el también modelo, con 51 años a sus espaldas, ve la paternidad desde otra perspectiva. No desde la visión de la fama y el dinero, sino la de las normas que se establecen en casa y se intentan llevar en todos los ámbitos de la vida.

Los hechos valen más que las palabras

Beckham se crió en un entorno donde el respeto, la educación y las buenas formas no daban lugar a debates, y eso acabó marcando su futuro. Cuando decidió formalizar su propia familia junto a Victoria, tuvo claro que esos pilares debían implantarse en sus hijos, independientemente de la situación socioeconómica de una pareja tan mediática.

Los descendientes de los Beckham han crecido entre focos, portadas de revista e innumerables viajes desde que eran muy pequeños, algo inédito en las infancias de sus dos padres. «Mis hijos y los de Victoria han crecido de una manera totalmente diferente a como crecimos nosotros», explicó el británico, aunque matizó que esto no es una excusa para que no aprendieran una serie de principios fundamentales: «Desde muy pequeños les inculcamos los valores adecuados».

Para Beckham, los discursos no sostienen solo por sí mismos la educación de sus herederos. Su comportamiento en presencia de ellos tiene mayor peso que cualquier charla. «Aunque pienses que tus hijos no están mirando o escuchando, la mayoría de las veces sí lo están», señaló.

El gesto que acredita su enorme educación

El dirigente del Inter de Miami, club donde juega Leo Messi, mantiene una costumbre en el tiempo desde que era un niño y que provoca sorpresa a todos los que presencian la escena por primera vez. Cada vez que Victoria se levanta de la mesa, él también repite el gesto de su mujer. «A veces recibo miradas extrañas de gente que piensa: ¿Por qué te levantas?», comentó en una entrevista para English Speeches.

El propio Beckham reconoce la rareza del gesto y que puede parecer anticuado, pero lo defiende como parte de su ser: «Así me educaron y he intentado transmitírselo a mis hijos». A pesar de ello, sus cuatro hijos no siempre replican este ademán de su padre.

La misma filosofía aparece en otras leyes no escritas que no admiten debate para Sir David. «Nunca verás a mis hijos entrar en una habitación y no dejar que una mujer pase primero por la puerta, ni dejar de estrechar la mano a la gente», añadió. Al fin y al cabo, se trata de una serie de normas heredadas que tienen un carácter irrevocable.

Aceptar el error como algo natural

Los Beckham contemplan el tropiezo como una parte fundamental en el desarrollo de la vida. Proteger entre algodones a sus hijos es algo que no entraba en los planes del londinense. «Los niños cometen errores, así es como aprenden y es lo que intento inculcarles», explicó, y agregó un aspecto que resume a la perfección sus creencias: «A veces hay que dejarles cometer también esos errores».

La primera etapa complicada para los Beckham llegó con la adolescencia de su primer hijo, Brooklyn. David y Victoria procuraban que sus cuatro vástagos llevaran una vida lo más normal posible, con la libertad casi total de hacer lo que quisieran a pesar de la exposición mediática que rodea a la familia. Las redes sociales suponen una capa de dificultad extra para la preservación de la privacidad familiar, pero la prohibición de las mismas quedaba totalmente descartada.

La razón por la que sigue al pie del cañón

Después de retirarse de los terrenos de juego, y además de su función presidiendo el club norteamericano, el empresario inglés sigue manteniendo vínculos con estamentos del mundo del fútbol, es colaborador de UNICEF y recientemente ha compartido vídeos en sus redes sociales sobre su nueva profesión: granjero.

«La razón por la que sigo trabajando tan duro es por mis hijos. Quiero darles el ejemplo adecuado. Me hace sentir que he hecho un buen trabajo como padre y que hice lo correcto», concluyó el inglés. Al final, todo está unido al punto de origen: un hombre que aprendió una serie de valores en su niñez, los aplicó en el transcurso de su vida y trató de implementarlos con éxito en su descendencia más inmediata.