David Beckham (51 años), sobre la educación de sus hijos: «Los niños cometen errores, así es como aprenden y es lo que intento inculcarles»

David Beckham se ha convertido en una estrella mundial, pero nunca ha descuidado sus obligaciones familiares. Según ha contado él mismo, hay algo que siempre le ha robado mucho tiempo: la educación de sus cuatro hijos. Para evitar especulaciones, ha desvelado qué normas ha seguido desde que su mujer dio a luz por primera vez.

A sus 51 años, Beckham ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la educación en una época marcada por las redes sociales. Padre de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper junto a la diseñadora Victoria Beckham, reconoce que formar una familia con tanta presión por parte del público no ha sido una tarea fácil.

Una familia muy conocida

La familia Beckham lleva más de dos décadas despertando el interés de la crónica social. Sin embargo, el ex futbolista considera que la irrupción de las redes sociales ha marcado un antes y un después y recalca que ahora están mucho más expuestos.

Si durante los primeros años la presión procedía principalmente de los medios de comunicación, ahora la inmediatez de internet multiplica el alcance de cualquier imagen, comentario o publicación. En este sentido, Beckham entiende que la labor de los padres consiste en preparar a sus hijos para desenvolverse en un entorno digital cada vez más complejo.

Durante una entrevista en Sky News, el empresario resumió su visión sobre el papel que desempeñan las plataformas digitales en la sociedad actual. «Las redes sociales tienen poder para bien y para mal», comentó al respecto.

Lejos de rechazar estas herramientas, defiende que pueden convertirse en un instrumento de enorme utilidad cuando se utilizan de forma responsable.

Las redes sociales de Beckham

David Beckham ha utilizado su proyección internacional para colaborar con distintas iniciativas sociales, especialmente a través de UNICEF, organización con la que mantiene una estrecha relación desde hace tiempo.

El ex futbolista considera que las redes sociales permiten llegar a millones de personas y sensibilizar sobre cuestiones que afectan a la infancia en todo el mundo. «He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente», comenta al respecto.

Con el paso del tiempo, se ha dado cuenta de que Internet no es una fuente de peligro. Sabe que tiene cosas buenas, por eso cree que la solución no es impedir que los pequeños de la casa lo utilicen. En su opinión, la clave está en enseñar a los menores a utilizar estas herramientas con criterio.

Una educación basada en la confianza

Más allá del debate sobre las nuevas tecnologías, David Beckham también ha compartido cuál es el principio que guía la educación de sus hijos. El exfutbolista sostiene que cometer errores forma parte del proceso natural de crecimiento y que los padres deben aceptar esa realidad.

«Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. A veces hay que dejarles cometer también esos errores», comenta con total naturalidad.

Con estas palabras, ha dejado claro que no cree en una educación excesivamente restrictiva. A su juicio, impedir cualquier equivocación puede limitar el desarrollo de la autonomía y la capacidad de tomar decisiones. Por el contrario, considera que los críos necesitan experimentar determinadas situaciones para aprender a asumir responsabilidades y desarrollar su propio criterio, siempre con el apoyo de sus padres.

La clave está en el diálogo

La postura de David Beckham se caracteriza por priorizar la conversación frente a la imposición. Según ha explicado en distintas ocasiones, su objetivo es mantener una comunicación constante con sus hijos para que comprendan el porqué de cada decisión y puedan afrontar con mayor madurez los retos que se presentan.

Esta forma de entender la crianza también responde a la realidad que vive la familia Beckham. Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper han crecido bajo una atención mediática excepcional y han estado expuestos desde pequeños a comentarios, rumores y una notable presencia en redes sociales.

Consciente de esa circunstancia, el ex futbolista intenta ofrecerles herramientas para gestionar esa presión sin impedir que desarrollen su propia personalidad.

Los compromisos de Beckham

Tras poner fin a una brillante carrera deportiva en clubes como Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan o Paris Saint-Germain, Beckham ha orientado su actividad hacia nuevos proyectos empresariales. Entre ellos destaca su papel como copropietario del Inter Miami, una entidad que ha ganado protagonismo internacional en los últimos años.

Paralelamente, mantiene un fuerte compromiso con distintas iniciativas benéficas y continúa colaborando con organizaciones internacionales dedicadas a la protección de la infancia.

No obstante, cuando se le pregunta por el ámbito más exigente de su vida, Beckham no duda en señalar la paternidad. Considera que educar a cuatro hijos en una sociedad hiperconectada requiere una implicación diaria. Eso sí, siempre teniendo en cuenta una máxima: los errores forman parte del aprendizaje y la misión de los padres consiste en acompañar a sus hijos mientras aprenden de ellos.