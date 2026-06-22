Qué sucede dentro de la familia Beckham: el motivo por el que las especulaciones no dejan de crecer

Los problemas de los Beckham han vuelto a convertirse en noticia. Durante años, el clan ha sido presentado como un ejemplo de cohesión familiar, pero desde 2022 distintas señales han alimentado la percepción de un distanciamiento entre el hijo mayor del matrimonio, Brooklyn Beckham, y el resto de la familia, sobre todo desde la aparición de Nicola Peltz.

Lo que comenzó como rumores aislados en torno a la relación entre nuera y suegra ha evolucionado hacia una sucesión de episodios públicos que han contribuido a reforzar la idea de un distanciamiento más profundo. Sin embargo, las partes implicadas han mantenido durante meses una discreción relativa, alternando apariciones conjuntas con periodos de silencio que han alimentado aún más las especulaciones.

¿Cómo empezó todo?

El punto de partida se sitúa en abril de 2022, cuando Brooklyn Beckham y Nicola Peltz contrajeron matrimonio en una ceremonia de tres días celebrada en Florida. El evento, de gran repercusión mediática y con cobertura exclusiva en la edición estadounidense de Vogue, reunió a dos familias de alto perfil internacional.

Fue precisamente en torno a esta boda donde comenzaron a surgir las primeras interpretaciones sobre posibles tensiones. La elección del vestido de novia, firmado por Valentino en lugar de la firma de Victoria Beckham, generó comentarios en la prensa especializada.

Aunque posteriormente se explicó que el atelier de la diseñadora británica no habría podido completar el encargo a tiempo, el detalle se interpretó en su momento como un posible gesto simbólico.

A ello se sumaron informaciones sobre una participación limitada de la madre del novio en la organización del evento, celebrado en la mansión de la familia Peltz en Florida. Según fuentes cercanas citadas entonces por distintos medios, la comunicación entre ambas partes habría sido mínima durante la preparación de la ceremonia, lo que alimentó la narrativa de un distanciamiento inicial.

Octubre de 2023: una imagen de unidad

Tras meses de especulaciones, octubre de 2023 marcó un cambio de tono. Con motivo del estreno del documental Beckham en una plataforma internacional de streaming, la familia al completo posó unida en un acto público celebrado en Londres. La imagen transmitía, al menos en apariencia, normalidad y cohesión.

En aquel evento estuvieron presentes tanto Brooklyn Beckham como Nicola Peltz, en lo que fue interpretado como un intento de rebajar la tensión mediática. La familia mostró gestos de complicidad ante las cámaras, en una puesta en escena que buscaba reforzar la idea de estabilidad en torno al patriarca del clan.

Así ha evolucionado la situación

El inicio de 2024 trajo consigo nuevos episodios que parecían confirmar una mejora en la relación. Durante el estreno de la película Lola, protagonizada por Nicola, esta y Victoria Beckham aparecieron juntas en público, sonrientes y con una actitud cercana.

Además, durante los meses previos se habían producido intercambios de felicitaciones en redes sociales entre ambas, lo que contribuyó a la percepción de una etapa de normalización. En aquel momento, buena parte de la opinión pública dio por hecho que las tensiones iniciales habían quedado atrás.

Sin embargo, el verano de 2024 volvió a introducir dudas en esta aparente reconciliación. Como es habitual cada año, la familia Beckham se reunió en su yate para disfrutar de unas vacaciones estivales. En esta ocasión, la ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no pasó desapercibida.

Aunque se intentó restar importancia al hecho, aludiendo a incompatibilidades de agenda, la ausencia en un encuentro familiar tan consolidado generó nuevas interpretaciones. Victoria Beckham incluso hizo referencia a ellos en redes sociales, afirmando que los echaban de menos, en un gesto que algunos interpretaron como un intento de suavizar la situación.

2025, un año especialmente delicado

El año 2025 supuso un nuevo punto de inflexión en la percepción pública del conflicto. La ausencia de Brooklyn y Nicola en la celebración del 50 cumpleaños de David Beckham en Londres fue especialmente comentada. El evento reunió a numerosas personalidades del ámbito internacional, entre ellas figuras del cine y la televisión, lo que aumentó el impacto de la ausencia del hijo mayor del matrimonio.

Tras un periodo de relativa calma, en septiembre de 2025 Brooklyn Beckham realizó unas declaraciones que volvieron a situar el foco sobre la familia. En una entrevista, el joven aludió de forma indirecta a su situación personal: «Siempre va a haber gente diciendo cosas negativas, pero tengo a una mujer que me apoya en todo», señaló, en referencia a Nicola.

A día de hoy, la situación dentro del entorno Beckham sigue marcada por la falta de una versión común y por una sucesión de declaraciones, silencios y apariciones públicas que no han logrado disipar las dudas.

Mientras tanto, la familia continúa siendo objeto de atención mediática constante, en un caso que combina vida pública, exposición internacional y dinámicas familiares complejas que, por el momento, no parecen cerca de resolverse.