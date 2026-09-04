David Beckham (51 años): «Desayuno primero avena y frutos rojos, y después un batido de proteínas con creatina, agua de coco, hielo, dos plátanos y almendras»

David Beckham ha convertido el cuidado de su cuerpo en una auténtica filosofía de vida. Con 51 años, el ex futbolista inglés habla sin filtros de su entrenamiento, de cómo ha cambiado su forma de entender el ejercicio y también de su alimentación. Beckham, que durante más de dos décadas tuvo que mantenerse en unas condiciones físicas altísimas para competir al máximo nivel, sigue prestando mucha atención a sus hábitos incluso después de haberse retirado.

Tal y como cuenta en la revista Men’s Health, entre sus rutinas diarias destaca un desayuno que combina alimentos sencillos y un batido cargado de ingredientes pensados para recuperarse después del ejercicio: «Desayuno primero avena y frutos rojos, y después un batido de proteínas con un poco de creatina, agua de coco, mucho hielo, dos plátanos y almendras». Una combinación que refleja bastante bien su actual filosofía: mantener una alimentación equilibrada sin convertir cada comida en una obsesión.

En la entrevista también explica que su relación con la comida no ha cambiado tanto como podría pensarse. «Tengo mucha suerte. Mi mejor amigo Dave dice que tengo un metabolismo como un Ferrari y me odia por eso», bromea el inglés. El ex jugador del Manchester United, Real Madrid, Milan, LA Galaxy y PSG reconoció que siempre ha tenido facilidad para mantener su peso y que, en realidad, puede comer prácticamente de todo. «Como de todo. Mi dieta no ha cambiado en los últimos 20, 30 o 40 años», asegura. Eso sí, durante su etapa como futbolista profesional debía ser más estricto por las exigencias de la competición, aunque ahora defiende una idea muy clara, la de que cuidarse no significa prohibirse para siempre los alimentos que más apetecen.

La filosofía de Beckham

«Si quieres una hamburguesa, chocolate o patatas fritas, puedes comerlos. Todo está en la moderación», explica Beckham, dejando una de las reflexiones más interesantes de la conversación. Su mensaje es claro e insiste en que una buena alimentación no tiene por qué basarse en restricciones constantes, sino en mantener unos hábitos saludables la mayor parte del tiempo. El inglés sigue siendo cuidadoso con lo que come, pero también disfruta de sus platos favoritos y de los momentos de ocio alrededor de la comida. De hecho, reconoció que entre sus grandes pasiones gastronómicas están algunos platos tradicionales de su infancia en el este de Londres, además de la comida italiana y de cocinar para su familia.

Beckham continúa entrenando con frecuencia y ha cambiado parte de su preparación desde que colgó las botas. Durante su carrera, el trabajo físico estaba centrado principalmente en las piernas y en la resistencia necesaria para jugar al fútbol, mientras que ahora dedica mucho más tiempo al entrenamiento de fuerza de todo el cuerpo. En la entrevista explica que ejercicios como las dominadas, las flexiones o el trabajo de fuerza le ayudan a mantenerse en forma y a combatir algunas molestias físicas.

El pádel es además una de sus grandes aficiones actuales y cuando está en Miami llega a jugar varias veces por semana. También disfruta del boxeo y de otros entrenamientos con más cardio, aunque la recuperación se ha convertido en otra pieza fundamental de su rutina. El batido de proteínas con creatina, agua de coco, plátanos, almendras y hielo forma parte precisamente de ese cuidado posterior al ejercicio.