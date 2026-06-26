Ibiza aumenta en 3,3 millones su presupuesto ante el aluvión de menas: de 18 llegados en 2019 a 112 este año

El Consell de Ibiza aumenta 3,3 millones su presupuesto ante el aluvión de menas: de 18 llegados en 2019 a 112 este año, y destinará este expediente de suplemento de crédito a garantizar la continuidad de los servicios sociales esenciales y la atención a colectivos vulnerables..

Una tercera parte se destinará a menores; cerca de 500.000 euros a promoción social y 800.000 euros a conciertos sociales, entre otras partidas.

El Consell ha reconocido que estas cantidades han sido alteradas por la necesidad de atender la llegada de menores inmigrantes no acompañados (menas) disparando con ello el gasto social que en este apartado supera los 15 millones de euros.

Desde la institución han detallado la situación actual del Servicio de Menores, pasando de acoger a 18 jóvenes en 2019 a 112 en estos momentos.

«El problema no es de voluntad ni de gestión. Es que el Consell está asumiendo una presión asistencial cada vez más grande sin que el Estado aporte los recursos para hacerle frente», ha afirmado el conseller insular responsable de Economía, Salvador Losa.

La situación sigue siendo extremadamente compleja y cada vez más difícil de sostener en Ibiza, ya que no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, la adecuada atención a los menores y la cohesión social del territorio.

Con el añadido de que, lejos de estabilizarse la llegada de pateras, ha continuado agravándose, lo que ha tensionado de forma notable la capacidad asistencial de la administración insular.

Losa ha señalado a este respecto que estas personas deben ser atendidas con dignidad y garantías, «aunque no es un problema de humanidad, es un problema de financiación y responsabilidad institucional».

También ha lamentado la respuesta insuficiente del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta situación.

Durante el debate, el conseller ha recordado también que la institución defendió en su día que no tenía sentido obligar a una administración saneada como el Consell a tramitar un Plan Económico y Financiero por haber superado puntualmente la regla de gasto como consecuencia de la ejecución de inversiones.