La izquierda enfrenta y divide la fiesta del Orgullo Gay en Palma y llama a manifestarse contra el PP que gobierna el Ayuntamiento de la capital balear y que ha organizado para este sábado en la Plaza Mayor la verbena central de este evento desde las 18:00 horas hasta avanzada la medianoche.

Pero lejos de sumarse a este acto de celebración, los portavoces de los grupos municipales socialistas, separatistas de Més y Podemos han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo Gay organizada por la entidad de Ben Amics ante lo que han calificado «la ofensiva del PP contra los derechos LGTBI», sin citar ejemplo alguno de ese supuesto retroceso.

No obstante, las tres formaciones consideran que «este año hay más motivos que nunca para salir a la calle» ante lo que consideran el retroceso de las políticas municipales de diversidad y la actitud del gobierno del PP hacia las entidades que defienden los derechos del colectivo.

También han denunciado públicamente la mercantilización de la fiesta por parte del alcalde, supuestamente, por organizar el Ayuntamiento la fiesta de la Plaza Mayor.

Los tres partidos socios durante las dos pasadas legislaturas en el gobierno municipal y ahora en la oposición, han lamentado que, por primera vez en 20 años, Ben Amics ha suspendido la tradicional verbena «por la falta de diálogo y compromiso del gobierno municipal», si bien ha sido esta entidad afín siempre a los socialistas la que ha renunciado a organizarla.

Las tres formaciones han acusado al gobierno municipal del PP no solo de estar desmantelando políticas públicas de diversidad, sin citar ejemplo alguno, sino también de confrontar con las entidades que denuncian estos retrocesos.

«Lejos de escuchar al movimiento asociativo, el PP ha convertido Ben Amics en el objetivo de su estrategia política, señalando y desacreditando a quien hace frente a unas políticas que debilitan la igualdad y la lucha contra la discriminación», han indicado.

Para la izquierda es «especialmente grave» que una entidad que durante tantos años ha sido un referente en la defensa de los derechos LGTBI y un aliado de las instituciones haya acabado rompiendo la relación con el Ayuntamiento.

La citada manifestación organizada por Ben Amics se celebrará el domingo 28 de junio por la tarde y finalizará en la Plaza de Cort.