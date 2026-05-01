El Ayuntamiento de Palma garantiza que habrá fiesta del Orgullo y que se aprobará la semana que viene

El Ayuntamiento de Palma garantiza que habrá fiesta del Orgullo, cuyo desfile y acto central está previsto para el 27 de junio y que se aprobará la semana que viene con margen de tiempo suficiente para completar el proceso dentro de los plazos establecidos.

En un comunicado y después de que la asociación Ben Amics anunciara la cancelación de la verbena por la, a su juicio, falta de planificación municipal, el Consistorio ha asegurado que el área de Igualdad trabaja con normalidad con la intención de tramitar los expedientes relativos a la celebración de diversas actividades en el marco del Día del Orgullo LGTBI.

Según han añadido, así se ha comunicado a los representantes de Ben Amics con quienes, han añadido, se ha mantenido en todo momento una línea de diálogo y cooperación destinada a hacer posible que la presente edición del Orgullo vuelva a ser un éxito de participación.

Después de las manifestaciones de Ben Amics, han apuntado, el Ayuntamiento volvió a contactar este pasado jueves con la entidad para manifestarle que desde el Consistorio se está trabajando en la programación del Orgullo y que seguirá trabajando para garantizar que también este año la programación de actos sociales, culturales, educativos y lúdicos se desarrolle íntegramente.

El Ayuntamiento ha reiterado que, por su parte, no se ha suprimido ninguna actividad o acto relacionados con la programación de este año.

Pero la polémica generada por Ben Amics ha servido para que los socios separatistas de Més y socialistas en la oposición municipal hayan aprovechado para atacar al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, con las manidas consignas de siempre. Es el caso del secretario general del PSOE de Palma,, que lo ha acusado de estar «entregado a Vox».

«No se puede no colaborar con Ben Amics para la celebración del Orgullo. Creemos que es una reclamación más que justa. «Se ha hecho siempre y no hay ninguna justificación», ha afirmado en declaraciones a los medios, afirmando que el PP exuda «lgtbifobia», que ya fue condenada con una moción en el pleno.

«El alcalde dice que la condena, pero permite discursos de odio de sus socios», ha remachado Negueruela.

Desde las filas de los separatistas de Més, más de lo mismo. «La cancelación del Orgullo es una vergüenza institucional y evidencia que el gobierno de Jaime Martínez ha decidido abandonar al colectivo LGTBI+ y dejar Palma sin liderazgo en la defensa de los derechos y las libertades», ha afirmado el regidor Miquel Àngel Contreras.