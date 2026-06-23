El Ayuntamiento de Palma fiscalizará los contratos que le dio la izquierda a Ben Amics para la celebración del Orgullo Gay que este año ha decidido no participar en la organización de este evento y ha cuestionado ahora el sistema de contratación de artistas que responde, en esencia, al mismo procedimiento que el Ayuntamiento ha venido aplicando durante años.

A ello hay que unir que el Consistorio palmesano ha tenido conocimiento de que algunos participantes han recibido llamadas y mensajes destinados a condicionar su presencia o conseguir que renuncien a actuar.

En un comunicado, el Ayuntamiento considera que ninguna discrepancia sobre la organización de un evento puede justificar que profesionales contratados legalmente para participar en una celebración pública sean señalados, coaccionados o sometidos a campañas de presión, especialmente cuando forman parte de una iniciativa que debe constituir un espacio de convivencia, encuentro, libertad y pluralidad.

La regidora de Igualdad, Lourdes Roca, ha lamentado que «ni este Ayuntamiento ni ningún artista pueden aceptar amenazas de una entidad que históricamente ha desempeñado un papel relevante en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI».

Asimismo, ha recordado que «el Orgullo no pertenece a una asociación ni a una empresa. Pertenece al conjunto de una ciudad que quiere avanzar en libertad, convivencia e igualdad».

“El hecho de que una asociación decida libremente no participar en la organización del evento de este año es una decisión respetable, pero en ningún caso puede otorgarle el derecho a intentar paralizar, boicotear o impedir que los ciudadanos disfruten de la celebración que merecen», ha añadido la regidora.

Roca ha recordado que la programación musical de las ediciones anteriores tampoco debía ser diseñada obligatoriamente por Ben Amics.

«La contratación se realizaba mediante procedimientos de licitación pública en los que concurrían empresas y profesionales especializados, siendo la programación artística resultante la correspondiente al proyecto adjudicado, tal y como ha sucedido en esta edición».

El Ayuntamiento de Palma por ello, procederá a revisar los expedientes administrativos relacionados con la organización de las últimas diez ediciones del Orgullo, incluidos aquellos vinculados a la autorización, cesión o explotación de espacios destinados a barras y otras actividades económicas asociadas a la celebración.

El objetivo de esta revisión será verificar que todos los procedimientos «se ajustaron plenamente a la normativa vigente en materia de contratación pública, ocupación del dominio público, autorizaciones administrativas y explotación de actividades económicas, así como comprobar la existencia de los correspondientes títulos habilitantes, licencias y demás documentación legalmente exigible».

Cabe recordar que durante anteriores ediciones Ben Amics asumió responsabilidades vinculadas a la gestión de determinados espacios de la celebración.

«El Ayuntamiento no cuestiona que dichas actuaciones se desarrollaran dentro del marco legal correspondiente, pero considera plenamente legítimo analizar y verificar los procedimientos empleados entonces con el mismo nivel de transparencia que ahora se exige respecto de una contratación pública realizada conforme a la legislación vigente».

El Ayuntamiento finalmente ha lamentado que las diferencias surgidas en torno a la organización de un evento hayan derivado en campañas de presión o señalamiento dirigidas contra artistas, profesionales o cualquier persona que participe en procedimientos administrativos transparentes y ajustados a derecho.

Fiesta Orgullo el sábado

Cabe recordar que durante meses, el Ayuntamiento ha mantenido una actitud de diálogo permanente con Ben Amics con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitieran desarrollar una celebración conjunta.

A lo largo de este proceso se aceptaron diversas propuestas planteadas por la entidad. Sin embargo, tras cada avance surgían nuevas exigencias que impedían alcanzar un acuerdo definitivo y estable.

La fiesta del Orgullo LGTBIQ+ tendrá lugar este sábado 27 de junio en la Plaza Mayor. La jornada arrancará a las 18:00 horas con las sesiones musicales de DJ Pep Noguera, seguido de DJ Miquel Font a las 19:00 horas. A las 19:45 horas tendrá lugar la actuación de Lolita Khaos Drag, que además ejercerá de presentadora del evento junto el periodista Rafa Gallego.

A las 20:00 horas tendrá lugar el pregón del Orgullo, que correrá a cargo del artista mallorquín Baaldo. A continuación, a las 20:15 horas, subirán al escenario El Tesorito de la Isla, artista emergente mallorquín, compositor e intérprete, seguido de Cris Mental Drag a las 20:30 horas.