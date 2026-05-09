Ben Amics no quiere verbena del Orgullo en Palma y rechaza hasta iluminar Bellver con los colores LGTBI

Ben Amics no quiere este año verbena en Palma por el Día del Orgullo a finales del próximo mes de junio y rechaza hasta iluminar el Castillo de Bellver con los colores de la bandera LGTBI, como le había ofrecido el Ayuntamiento de Palma que lidera el alcalde del PP, Jaime Martínez.

Recordemos que el Ayuntamiento de Palma el pasado 5 de mayo dio un plazo de nueve días a este colectivo para que confirmara si quiere celebrar este año la verbena LGTBI,y por ello, le remitió el pasado lunes un requerimiento formal para que confirmara si desean seguir participando como entidad colaboradora en la organización del evento, después de que días antes el anunciaran su cancelación, ahora confirmada.

La entidad este sábado sólo ha confirmado la celebración de la manifestación el 28 de junio y ha animado a una «participación masiva» de la ciudadanía. Según han añadido, se está valorando la posibilidad de que el recorrido, que podría partir del paseo del Borne, pueda acabar en la plaza de Cort, sede del Ayuntamiento de Palma.

«Después de más de 20 años organizando la verbena del Orgullo, no habrá verbena del Orgullo en Palma. La verbena es la celebración de los derechos conseguidos y no solamente no estamos consiguiendo derechos, sino que estamos retrocediendo», ha lamentado Jan Gómez.

En relación a la adjudicación del contrato de Palma Educa, la respuesta municipal según ha trasladado Ben Amics, ha sido que las bases están redactadas y que están listas para publicarse y que «no había ningún problema».

Sobre el despliegue de la enseña arcoiris en la fachada del Ayuntamiento de Palma con la participación del alcalde y representantes de Ben Amics, la respuesta del Ayuntamiento ha sido que, como en cualquier fecha emblemática, las banderas se cuelgan sólo el propio día y que, en este caso, se podría colgar el 27 de junio por la noche.

Desde Alcaldía, en todo caso, se había ofrecido la posibilidad de iluminar el Castillo de Bellver, escogiendo Ben Amics el color, así como reservar soportes publicitarios iluminados y la posibilidad de hacerse una foto con el alcalde en uno de estos soportes con la bandera LGTBI, «como si fuéramos nosotras las fans de Rosalía».

Según han explicado tanto Gómez como la portavoz de la entidad, Tatiana Casado, la verbena ya estaba de facto desautorizada después de que el Consistorio no respondiera a la solicitud de celebración dentro de los tres meses establecidos registrada en enero.

«Con este gobierno municipal no tenemos nada que celebrar», ha añadido Casado, que ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación «desde la resistencia». «Nos han dejado claro que el Orgullo sólo estará seguro si continua en manos del colectivo y no de los intereses políticos», ha concluido.

Ben Amics ha denunciado igualmente el «maltrato institucional» que ha sufrido con lo que ha considerado como una imposición de unos plazos «asfixiantes» y fuera de la normalidad.