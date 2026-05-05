El Ayuntamiento de Palma da nueve días a Ben Amics para que confirme si quiere celebrar la verbena LGTBI. El Consistorio les remitió el lunes un requerimiento formal para que confirmaran si desean seguir participando como entidad colaboradora en la organización del evento después de que el pasado viernes anunciaran su cancelación.

Dicho requerimiento, según ha informado Cort en un comunicado, establece un plazo de diez días para su respuesta, algo que no ha sucedido hasta el momento. La falta de réplica impediría avanzar con normalidad en el procedimiento administrativo y podría provocar «retrasos innecesarios» en el mismo.

El Ayuntamiento ha insistido en que «en ningún momento» se han planteado la cancelación de la verbena del Orgullo y que desde el inicio han trabajado «con la previsión de desarrollar la totalidad de las actividades programadas».

Para ello se han iniciado los correspondientes expedientes administrativos y trasladado a la entidad que todavía existe margen suficiente para completar la tramitación dentro de los plazos legales establecidos.

Es por ello que desde el Consistorio han lamentado la decisión «unilateral» de Ben Amics de anunciar la cancelación de la verbena «pese a los contactos mantenidos y las garantías trasladadas de que el evento puede organizarse y ejecutarse dentro de los plazos previstos».

Los contratos relativos a actividades de carácter educativo y formativo «ya fueron iniciados y continúan su curso ordinario». En cuanto a las actividades festivas, el expediente administrativo también «está en marcha» conforme a los procedimientos habituales, en los que Ben Amics ha figurado tradicionalmente como entidad colaboradora.

Ahora, ha insistido el Ayuntamiento, es necesario que la entidad dé respuesta al requerimiento formal que se les ha remitido para confirmar si se sigue trabajando en esta línea. Si el procedimiento continúa según lo previsto, la contratación vinculada al evento podría quedar resuelta entre finales de mayo y principios de junio, «margen suficiente para subsanar posibles incidencias» antes del 28 de junio.

Tras la publicación de la contratación, las empresas disponen de un plazo aproximado de diez días para presentar ofertas. Después, el Consistorio puede proceder en el plazo de una semana a su revisión y adjudicación mediante contrato menor.

Incluso en eventos de gran complejidad organizativa, como la Revetla de Sant Sebastià, los procesos de contratación se han resuelto en numerosas ocasiones en «plazos ajustados», lo que según el Ayuntamiento «evidencia la capacidad municipal para garantizar la celebración de este tipo de eventos dentro del marco administrativo establecido».

Reunión este miércoles

En este contexto, la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, ha convocado a Ben Amics a una reunión que tendrá lugar este miércoles con la intención de «trasladar nuevamente el compromiso municipal de llevar a cabo la celebración, presentar un plan de trabajo con plazos concretos y reiterar la necesidad de mantener la colaboración habitual».

Tras el encuentro, está previsto que los responsables de la entidad atiendan a los medios de comunicación en la plaza de Cort para explicar su postura y cualquier novedad.

El Consistorio ha defendido que, a su parecer, no concurren las circunstancias que justifiquen la negativa a participar en la organización de la verbena y ha reiterado su disposición al diálogo y al trabajo conjunto.