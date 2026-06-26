Javier Tudela estalla contra los precios de Ibiza: «No puede ser pagar 12 euros por una cerveza»

Hace tan solo dos semanas, Makoke reunió a su familia y amigos en Ibiza para celebrar su boda con Gonzalo Fernández. Muchos de los invitados aprovecharon su viaje y se quedaron unos días de descanso en la isla pitiusa y otros, como hizo Javier Tudela, regresaron después para disfrutar de unas vacaciones en familia. Sin embargo, en el caso del hijo de la televisiva, esta última visita no ha sido tan gratificante como las anteriores. Así lo ha contado él mismo a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha confesado que «si tuviera que valorar la isla, tal y como la ha vivido esta vez, le daría un 5».

«Me dedico a viajar, a descubrir sitios y a vivir nuevas experiencias. Y precisamente por eso no quiero mentiros ni venderos una realidad que yo no he vivido. Así que aquí os dejo mi reflexión sobre Ibiza. […] Me duele decirlo, porque llevo viniendo muchísimos años. De hecho, mi hijo conoció Ibiza con apenas dos meses de vida. Le tengo un cariño enorme y precisamente por eso creo que hay cosas que deberían cambiar. Porque no todo vale», comenzaba a decir.

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Tudela criticaba duramente que «sentarse en una terraza cualquiera del puerto supusiera pagar 12 o 15 euros por una cerveza». «No puede ser que parezca que para conseguir salir a tomar algo, uno tenga que ir con una reserva VIP o con un presupuesto ilimitado», apuntaba. De hecho, hacía hincapié en que Ibiza era mucho más que las botellas y los reservados de estos prestigiosos locales. «Quiero la Ibiza auténtica, la de los mercadillos, la de Dalt Vila, la de los restaurantes de siempre, la de sentarte con tus hijos en una plaza y disfrutar del momento sin sentir que todo está pensado para un turismo de lujo. Ojalá esta isla no pierda esa esencia», expresaba.

El influencer continuaba argumentando que, si no cambiaba esta forma de disfrutar de Ibiza, tenía claro que corría el riesgo de perder parte de lo que lo hizo especial, ya que considera que el destino comienza a ser prácticamente inaccesible para la mayoría. «Lo digo con todo el cariño del mundo, porque me encanta Ibiza y quiero seguir volviendo muchos años más. Pero creo que todavía están a tiempo de cuidar esa Ibiza que tanto nos enamoró», concluía.

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Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes que han abierto un gran debate acerca de esta cuestión. Aunque lo cierto es que la mayoría de los mensajes daban la razón a la reflexión que compartía Tudela. Entre ellos, su madre Makoke, quien ha respondido con un emoji de un corazón dejando entrever que está de acuerdo con las palabras de su hijo.

«Esa Ibiza que describes de antes es la que yo recuerdo», «Me encanta Ibiza, pero se están pasando bastante», «La Ibiza que conocí hace 20 años ya no existe, lamentablemente», «Vivo en Ibiza y es inviable en lo que la están convirtiendo», «Es una pena que ya no se pueda ni vivir de lo caro que es todo», «Hay gente que lo paga y mientras haya gente así, no bajarán los precios». «Es un negocio y tristemente prima el money», escribían algunos de los internautas.