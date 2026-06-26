La confesión de Shakira que dinamita los rumores sobre Manuel García Rulfo: «No tengo novio»

Shakira ha aclarado su situación sentimental y ha dejado atrás las especulaciones que la han acompañado durante los últimos meses. La cantante colombiana ha confirmado que continúa soltera y ha explicado que, por ahora, su prioridad absoluta son sus hijos y su carrera profesional. Las declaraciones llegan después de que en los últimos días se la relacionara con el actor mexicano Manuel García Rulfo. Ambos fueron fotografiados juntos durante una salida nocturna en Los Ángeles, donde disfrutaron de una cena y de una velada en la que incluso fueron vistos bailando salsa, unas imágenes que alimentaron los rumores sobre un posible romance. Sin embargo, la artista no ha confirmado ninguna relación y sus últimas palabras parecen despejar cualquier duda.

Durante su participación en el podcast de Lele Pons, Shakira habló con total naturalidad sobre cómo organiza su vida. La artista explicó que aprovecha los periodos en los que Milan y Sasha pasan tiempo con su padre, Gerard Piqué, para centrarse de lleno en sus proyectos musicales. «Menos mal mis niños están con el papá ahora mismo», comentó entre risas, explicando que esos días trabaja prácticamente sin descanso para poder dedicarles toda su atención cuando vuelven a estar con ella.

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La intérprete aseguró que concentra grabaciones, reuniones y nuevos proyectos en esos periodos, llegando incluso a dormir muy poco para avanzar todo lo posible. Fue entonces cuando desveló el verdadero motivo por el que sigue sin pareja. «No tengo novio, no tengo nada… No hay tiempo de nada», confesó con humor, dejando claro que en esta etapa de su vida su prioridad es compaginar la maternidad con su intensa actividad profesional.

Las declaraciones sorprenden especialmente porque llegan pocos días después de que surgieran los rumores sobre su posible acercamiento a Manuel García Rulfo, uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional gracias a producciones como El abogado de Lincoln. Aunque las imágenes de ambos juntos despertaron un gran interés, la cantante ha dejado claro que, al menos por ahora, no mantiene ninguna relación sentimental confirmada.

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Además de hablar de su presente personal, Shakira también sorprendió al revelar uno de sus grandes sueños fuera de la música. La colombiana confesó que le gustaría estudiar Medicina en el futuro, una disciplina que siempre le ha apasionado y sobre la que asegura leer con frecuencia, hasta el punto de convertirse en la persona a la que recurren muchos de sus amigos cuando tienen alguna duda relacionada con la salud.