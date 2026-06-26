Pedro Almodóvar, director (76 años): «Por suerte, la naturaleza me ha dotado de una curiosidad irracional hasta para las cosas más nimias. Eso me salva»

A pesar de sus detractores y de las constantes polémicas que suscitan sus declaraciones, nadie puede negarle a Pedro Almodóvar su condición de cineasta internacional. Aparte de sus 10 premios Goya, el director manchego mantiene una carrera repleta de reconocimientos. Desde el premio Donostia al León de Oro de Venecia, pasando por la Palma de Oro a la mejor dirección y guion en Cannes. Tras estos galardones, ni los César ni los BAFTA ni los Globos de Oro han podido resistirse a su forma de narrar. Aunque, por supuesto, su mayor hito académico pasa por haber recibido el Oscar a la mejor película internacional por Todo sobre mi madre (1999) y al mejor guion original por Hable con ella (2002). Y, como todo referente cinematográfico, el realizador patrio nos ha regalado algunas reflexiones que ayudan a definirlo tanto a él como a su arte.

La cita que repasamos hoy se incluye en su «autobiografía fragmentada», El último sueño. Además de dirigir, Almodóvar posee una bibliografía con cuatro libros literarios publicados y varios volúmenes que recogen algunos de sus guiones más emblemáticos. El hombre que solo escribía en los aviones, su última novela, llegará a las librerías el próximo 29 de octubre. Pero hasta entonces, tendremos que quedarnos con una de las frases memorables que mejor definen su pulsión como creador.

Almodóvar y la curiosidad artística

La mayoría de cineastas y creativos encuentran en la curiosidad genuina, el motor principal que funciona como un germen de sus obras principales. Del mismo modo que esta funciona como un faro vital para la propia existencia de los grandes narradores. Así lo explicaba Almodóvar en un extracto de unos escritos redactados originalmente entre crónicas, relatos y reflexiones autobiográficas que el director de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) escribió para El País:

«Por suerte, la naturaleza me ha dotado de una curiosidad irracional hasta para las cosas más nimias. Eso me salva. La curiosidad es lo único que me mantiene a flote. Todo lo demás me hunde. ¡Ah! Y la vocación. No sé si sería capaz de vivir sin ella».

Ese interés por lo aparentemente anodino es en lo que buena parte ha configurado su variada y abundante filmografía de Almodóvar. Ahí está su obsesión por el color o las anécdotas de bar que pueden terminar construyendo grandes historias.

El estreno de ‘Amarga Navidad’ en el streaming

Tras irse de vacío en el pasado Festival de Cannes, Amarga Navidad sigue siendo una de las principales candidatas de la próxima edición de los Goya 2027 y una de las opciones evidentes en la carrera de los próximos Oscar, tras recibir el beneplácito de la crítica especializada y recaudar 2,4 millones de euros.

El próximo 10 de julio, la cinta llegará a la plataforma de Movistar Plus.