Almodóvar presenta su primera novela intentando aleccionar al sector editorial: «Explora caminos poco transitados en la ficción»

Pedro Almodóvar está viviendo una etapa profesional en la que parece estar más satisfecho que nunca con sus obras. Después de Amarga Navidad, con la que ha firmado uno de sus mejores guiones y ha competido en Cannes, el director ha anunciado que publicará su primera novela (y segundo libro): El hombre que sólo escribía en los aviones (Reservoir Books).

El nuevo libro de Almodóvar saldrá a la venta el próximo 29 de octubre, y se sumará en su bibliografía al título de relatos El último sueño, que publicó en 2023, y a algunos de sus guiones. Además, el cineasta ha adaptado varias novelas a la gran pantalla, ha referenciado otras muchas en sus películas y ha utilizado la literatura, una de sus grandes pasiones, como una fuente de inspiración.

Sin embargo, como autor, ésta es la primera incursión de Almodóvar en este género narrativo. Es precisamente este detalle el que da un tono pretencioso a las palabras utilizadas para describir la novela: «Una narración sinuosa que se adentra con cierto frenesí en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas» que explora «caminos poco transitados en el mundo de la ficción».

La descripción de su primera novela sugiere que Almodóvar viene de vuelta, en lo que se refiere al sector editorial, y que va a romper moldes. Además, a priori, una narración que mezcla «experiencias, lecturas, tramas inventadas e ideas prestadas» no resulta un «camino poco transitado en el mundo de la ficción», donde abundan autores que hablan de sí mismos o que escriben historias en las que, en parte, se inspiran en sus propias experiencias -en eso consiste también, en cierta medida, la literatura-.

Flavio Guijarro es el personaje protagonista de la novela de Almodóvar, un hombre que «ha pasado media vida reinventándose» y que ha tenido «decenas de aficiones», aunque «pocas veces han culminado en una profesión», a excepción de la de actor -«con más o menos fortuna»-. Sin embargo, «en un viaje de promoción, a 10.000 metros de altura, descubre tardíamente una nueva vocación, la de la escritura», recoge la sinopsis de El hombre que solo escribía en los aviones.

En esa misma sinopsis hay también detalles que se pueden vincular fácilmente con la figura de Almodóvar como artista, experiencia a la que habría podido recurrir para escribir esta historia: «Desde entonces, va a dedicarse en cuerpo y alma a combatir sus bloqueos creativos y a perseguir ese sueño que se le escapa de las manos en cuanto se acerca el momento de poner el punto final».

Para ello, el protagonista «acudirá en busca de inspiración a los lugares más insospechados y descubrirá una insólita aptitud como coach de actores». «Lo que no imagina es adónde puede conducirlo esta nueva etapa de su vida, ni qué futuro le espera a su incipiente historia de amor con el actor más exitoso del momento», concluye.