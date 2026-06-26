Más racanería de Pedro Sánchez con Baleares: sólo llegará el 1% del dinero que anunció para dependencia

La Comunidad Autónoma de Baleares recibirá 84 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia durante este año y el próximo, en ejecución del real decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que amplía las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata del 1% del total de los más de 7.000 millones que Pedro Sánchez dijo que repartiría entre las Comunidades Autónomas.

Esta ampliación entrará en vigor el próximo 1 de julio y es especialmente significativa en la dotación para las personas con dependencia en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente, mientras que se aplica un incremento del 18% para el grado I de dependencia. Todo según una nota informativa de la delegación del Gobierno en Baleares.

En el caso de Baleares, teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta comunidad hay 34.514 personas con prestaciones reconocidas.

En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 84.449.304 euros más al Govern Balear en estos dos ejercicios, solo en nivel mínimo -es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado.

El delegado del Gobierno en Illes Balears ha destacado que con este incremento de la dotación económica del Estado a la Comunidad Autónoma “se podrán continuar reduciendo las listas de espera, contratar a más personal, ofrecer más servicios e incorporar nuevas prestaciones, como los cuidados a domicilio”.

Alfonso Rodríguez Badal recalca que se trata de «un nuevo cumplimiento del Gobierno de España en su compromiso de estar al lado de quienes más lo necesitan, para ayudar a las personas dependientes, pero también a quienes las cuidan”: “es un importante paso más para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano y más justo”, ha añadido Rodríguez Badal.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana un Real Decreto Ley con «la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia» que asciende a un total de 2.218 millones de euros extra, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Estamos hablando en concreto de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan», ha avanzado Sánchez, este martes, en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en la sede del Imserso».

Según ha precisado, esta inversión «casi multiplica por cinco» la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y «va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura»: que «la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027».