Aparecen pintadas amenazantes junto al domicilio de Palma del diputado de Vox Jorge Campos

Jorge Campos, diputado de Vox por Baleares en el Congreso de los Diputados, acudió el pasado día cuatro de junio al Juzgado de Instrucción número ocho de Palma para ratificar la querella por injurias que presentó unos días antes contra el ex presidente podemita del Parlament balear, Balti Picornell, quien llamó «puto nazi» a Campos en reiteradas ocasiones.

A la salida de los juzgados, Campos aseguró que había acudido al edificio de Vía Alemania para «seguir adelante con el procedimiento ante unas injurias que son absolutamente inaceptables y ante las que, desde luego, no me voy a quedar con los brazos cruzados».

El diputado de Vox ha advertido de los peligros de dejar pasar este tipo de delitos: «Es un señalamiento atroz, que además conlleva un aumento de las amenazas de todo tipo que recibo. Hay que pararlo de alguna manera».

Picornell ya ha sido citado dos veces en el juzgado para prestar declaración por estos hechos. En la primera de ellas se negó a prestar declaración. en la segunda intentó frenar el proceso y añadió que todo lo hizo «como una broma».

Las partes están a la espera de que el juez instructor dé el próximo paso en este asunto.