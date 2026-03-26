El diputado de Vox Jorge Campos amenaza con encadenarse al monolito de Sa Feixina para que Sánchez no lo tire

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos amenaza con encadenarse al monolito de Sa Feixina para que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo tire. Todo ello después de la insólita decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha anunciado que lo incluirá en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática para su derribo, pese a que está catalogado, protegido por reiteradas sentencias judiciales y despojado desde 2010 de toda simbología franquista.

«Llevo más de 10 años defendiendo este monumento. Está protegido judicialmente. Al final conseguirán que me encadene para que no lo derriben», ha publicado en la red social X el diputado de Vox.

Llevo más de 10 años defendiendo este monumento. Está protegido judicialmente. Al final conseguirán que me encadene para que no lo derriben.https://t.co/YyprcJ0Zb7 https://t.co/soEGVnwfao — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) March 26, 2026

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez se ha conocido el mismo día que el Ayuntamiento de Palma ha aprobado de manera definitiva una modificación de su plan general de ordenación urbana (PGOU) para otorgar la máxima protección patrimonial y monumental al monumento de Sa Feixina.

También la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha vaticinado que la inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y el orden para su retirada tendrá «poco recorrido».

La asociación ha subrayado que el monolito de sa Feixina «es un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de la ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente».

Igualmente, han apuntado que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. «Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos», han criticado.

En esta línea, han insistido en que sa Feixina «no es un monumento franquista», sino «un hito que clama contra las guerras y las dictaduras». «Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea», han agregado.

Con todo, la asociación ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica, pero, ha indicado, el «problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado».

El Ayuntamiento de Palma recurrirá en los tribunales

El Ayuntamiento de Palma ya ha anunciado que recurrirá en los tribunales la decisión del Gobierno de España y, como ha afirmado el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, «deberán ser los tribunales los que se pronuncien» y que Cort «hará valer todas las vías legales necesarias».

«El pleno no ha hecho más que cumplir la ley», ha indicado el regidor en declaraciones a los medios, después de que la sesión plenaria haya aprobado la modificación del plan general para catalogar el monumento de Sa Feixina.

En este sentido, ha remarcado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que determina que el monolito tiene valores patrimoniales a significar y que está despojado de todos los elementos que podían hacer inviable su catalogación.